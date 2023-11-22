Пассажир поезда Адлер-Пермь: во время столкновения все попадало с полок

22 ноября 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Столкновение поезда Адлер-Пермь и локомотива произошло в Ульяновской области Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом Во время столкновения поезда Адлер-Пермь с локомотивом с верхних полок вниз полетели чемоданы. Об этом telegram-каналу «Большая Пермь» рассказал пассажир поезда Иван Кудрявцев. «Я сам из поселка Ува Удмуртской области, еду в восьмом вагоне. Во время столкновения с верхних полок вниз полетели чемоданы, со стола тоже все упало. Сейчас здесь все суетятся, но проводники отвечают на все вопросы пассажиров», — сообщил Кудрявцев. Он также пояснил, что сейчас в его вагоне нет света. Ранее URA.RU сообщало, что в результате столкновения поезда травмы получили более 20 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают специалисты экстренных служб.

Во время столкновения поезда Адлер-Пермь с локомотивом с верхних полок вниз полетели чемоданы. Об этом telegram-каналу «Большая Пермь» рассказал пассажир поезда Иван Кудрявцев. «Я сам из поселка Ува Удмуртской области, еду в восьмом вагоне. Во время столкновения с верхних полок вниз полетели чемоданы, со стола тоже все упало. Сейчас здесь все суетятся, но проводники отвечают на все вопросы пассажиров», — сообщил Кудрявцев. Он также пояснил, что сейчас в его вагоне нет света. Ранее URA.RU сообщало, что в результате столкновения поезда травмы получили более 20 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают специалисты экстренных служб.