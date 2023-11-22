Пассажир поезда Адлер-Пермь: во время столкновения все попадало с полок

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
Столкновение поезда Адлер-Пермь и локомотива произошло в Ульяновской области Фото:
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Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом

Во время столкновения поезда Адлер-Пермь с локомотивом с верхних полок вниз полетели чемоданы. Об этом telegram-каналу «Большая Пермь» рассказал пассажир поезда Иван Кудрявцев.

«Я сам из поселка Ува Удмуртской области, еду в восьмом вагоне. Во время столкновения с верхних полок вниз полетели чемоданы, со стола тоже все упало. Сейчас здесь все суетятся, но проводники отвечают на все вопросы пассажиров», — сообщил Кудрявцев.

Он также пояснил, что сейчас в его вагоне нет света. Ранее URA.RU сообщало, что в результате столкновения поезда травмы получили более 20 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают специалисты экстренных служб.

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Во время столкновения поезда Адлер-Пермь с локомотивом с верхних полок вниз полетели чемоданы. Об этом telegram-каналу «Большая Пермь» рассказал пассажир поезда Иван Кудрявцев. «Я сам из поселка Ува Удмуртской области, еду в восьмом вагоне. Во время столкновения с верхних полок вниз полетели чемоданы, со стола тоже все упало. Сейчас здесь все суетятся, но проводники отвечают на все вопросы пассажиров», — сообщил Кудрявцев. Он также пояснил, что сейчас в его вагоне нет света. Ранее URA.RU сообщало, что в результате столкновения поезда травмы получили более 20 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают специалисты экстренных служб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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