Пассажир поезда Адлер-Пермь: во время столкновения все попадало с полок

Во время столкновения поезда Адлер-Пермь с локомотивом с верхних полок вниз полетели чемоданы. Об этом telegram-каналу «Большая Пермь» рассказал пассажир поезда Иван Кудрявцев.
«Я сам из поселка Ува Удмуртской области, еду в восьмом вагоне. Во время столкновения с верхних полок вниз полетели чемоданы, со стола тоже все упало. Сейчас здесь все суетятся, но проводники отвечают на все вопросы пассажиров», — сообщил Кудрявцев.
Он также пояснил, что сейчас в его вагоне нет света. Ранее URA.RU сообщало, что в результате столкновения поезда травмы получили более 20 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают специалисты экстренных служб.
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