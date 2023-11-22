Поезд «Пермь — Адлер» продолжил движение с задержкой на четыре часа

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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, поездка, путешествие поездом, вагон
Поезд был задержан на 4 часа Фото:
новость из сюжета
Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с другим составом

Поезд «Адлер — Пермь» тронулся с места аварии и направился по маршруту. Задержка состава составила четырех часов, сообщили в пресс-службе Куйбышевской РЖД.

«Поезд №354 Адлер — Пермь продолжил движение по маршруту в 18:43. Задержка составила около 4 часов. РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у состава поменяли локомотив и проверили состояние вагонов. В пути на станциях будут дежурить медики. На станции в Бугульме пассажирам обещают предоставить питание. Пассажиры поезда также подтвердили telegram-каналу «Большая Пермь», что поезд продолжил движение.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ульяновской области столкнулись два поезда. В пассажирском составе ехал раненный на СВО пермяк.

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Поезд «Адлер — Пермь» тронулся с места аварии и направился по маршруту. Задержка состава составила четырех часов, сообщили в пресс-службе Куйбышевской РЖД. «Поезд №354 Адлер — Пермь продолжил движение по маршруту в 18:43. Задержка составила около 4 часов. РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда», — говорится в сообщении. Уточняется, что у состава поменяли локомотив и проверили состояние вагонов. В пути на станциях будут дежурить медики. На станции в Бугульме пассажирам обещают предоставить питание. Пассажиры поезда также подтвердили telegram-каналу «Большая Пермь», что поезд продолжил движение. Ранее URA.RU рассказало, что в Ульяновской области столкнулись два поезда. В пассажирском составе ехал раненный на СВО пермяк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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