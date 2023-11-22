Поезд «Пермь — Адлер» продолжил движение с задержкой на четыре часа

Поезд «Адлер — Пермь» тронулся с места аварии и направился по маршруту. Задержка состава составила четырех часов, сообщили в пресс-службе Куйбышевской РЖД.
«Поезд №354 Адлер — Пермь продолжил движение по маршруту в 18:43. Задержка составила около 4 часов. РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у состава поменяли локомотив и проверили состояние вагонов. В пути на станциях будут дежурить медики. На станции в Бугульме пассажирам обещают предоставить питание. Пассажиры поезда также подтвердили telegram-каналу «Большая Пермь», что поезд продолжил движение.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ульяновской области столкнулись два поезда. В пассажирском составе ехал раненный на СВО пермяк.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.