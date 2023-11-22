Житель Пермского края Александр Сафронов, который ехал домой после ранения на СВО, находился в поезде Адлер-Пермь. Он рассказал, что после аварии в вагоне стало холодно и пассажиры ждут теплую одежду и воду. Поезд, следовавший с юга, столкнулся с маневровым локомотивом в 14:55 в Ульяновской области.
«Я сам из Пермского края, еду домой после ранения, которое получил на СВО. После столкновения у нас нет света и становится холодно. Ждем теплую одежду и воду, когда поедем неизвестно», — рассказал Сафронов telegram-каналу «Поток».
Ранее пассажир восьмого вагона поезда Иван Кудрявцев рассказал, что во время столкновения с верхних полок вниз улетели чемоданы. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. В результате случившегося пострадали более 20 человек.
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