Бастрыкин поручил представить ему доклад о ЧП с поездом «Адлер-Пермь»

22 ноября 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину доложат о ЧП на железнодорожных путях Фото: Следственный комитет РФ новость из сюжета Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с другим составом Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился предоставить доклад по делу о столкновении поездов в Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России Александру Перепелицыну представить доклад о ходе расследования <…>. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин происшествия», — указано в ведомственном telegram-канале. Поезд, следовавший по маршруту Адлер — Пермь, столкнулся с маневровым составом. ЧП произошло днем 22 ноября на 962 км перегона «Бряндино — Тиинск» Куйбышевской железной дороги. В поезде находились 396 пассажиров. Госпитализация никому не потребовалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным Центра поддержки клиентов РЖД, состав, возобновивший движение, отстает от расписания на полтора часа.

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился предоставить доклад по делу о столкновении поездов в Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России Александру Перепелицыну представить доклад о ходе расследования <…>. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин происшествия», — указано в ведомственном telegram-канале. Поезд, следовавший по маршруту Адлер — Пермь, столкнулся с маневровым составом. ЧП произошло днем 22 ноября на 962 км перегона «Бряндино — Тиинск» Куйбышевской железной дороги. В поезде находились 396 пассажиров. Госпитализация никому не потребовалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным Центра поддержки клиентов РЖД, состав, возобновивший движение, отстает от расписания на полтора часа.