РЖД: поезд «Адлер — Пермь» отстает от расписания на 1,5 часа

Поезд, следующий из Адлера в Пермь, после ЧП по железнодорожных путях отстает от расписания на 1,5 часа. Об этом сообщили в Центре поддержки клиентов РЖД. Отставание, скорее всего, будет ликвидировано.
«На 21:30 (по Перми), задержка поезда составляет 1 час 34 минуты. Скорее всего, на конечную станцию поезд прибудет по расписанию», — уточнили в центре, передает «КП-Пермь».
Столкновение поезда с маневренным локомотивом произошло в Ульяновской области. Следователи уточняли, что схода состава не произошло, жертв нет. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обещал оказать землякам необходимую помощь. По данным пресс-службы Куйбышевской РЖД, состав продолжил движение с задержкой в четыре часа.
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