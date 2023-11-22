РЖД: поезд «Адлер — Пермь» отстает от расписания на 1,5 часа

Состав продолжил движение после ЧП на путях Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с другим составом

Поезд, следующий из Адлера в Пермь, после ЧП по железнодорожных путях отстает от расписания на 1,5 часа. Об этом сообщили в Центре поддержки клиентов РЖД. Отставание, скорее всего, будет ликвидировано.

«На 21:30 (по Перми), задержка поезда составляет 1 час 34 минуты. Скорее всего, на конечную станцию поезд прибудет по расписанию», — уточнили в центре, передает «КП-Пермь».

Столкновение поезда с маневренным локомотивом произошло в Ульяновской области. Следователи уточняли, что схода состава не произошло, жертв нет. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обещал оказать землякам необходимую помощь. По данным пресс-службы Куйбышевской РЖД, состав продолжил движение с задержкой в четыре часа.