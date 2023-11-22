Politico: ЕС готов закупать снаряды для Украины в третьих странах

22 ноября 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Европа стимулирует местные производства увеличивать выпуск снарядов для Украины Фото: Markus Rauchenberger / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны ЕС готовы закупать боеприпасы для Киева в третьих странах в случае, если не смогут отправить к марту один миллион снарядов Украине. Об этом сообщили во Франции, передает журнал Politico. «Пока мы не пришли к такому результату (провалу плана по поставкам — ред. URA.RU), мы не будем этого делать (покупать снаряды за рубежом), но если нам придется подстраиваться, мы подстроимся», — заявил высокопоставленный французский дипломат в беседе с Politico . Он отметил, что европейские страны пытаются учитывать собственные интересы и стимулировать местные производства увеличивать выпуск снарядов, однако в то же время «знают, как проявлять гибкость в поддержке Украины». Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не успевает выполнить план по отправке на Украину одного миллиона снарядов и ракет до конца года, передает RT. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия не обещала Украине поставку одного миллиона снарядов в год.

Страны ЕС готовы закупать боеприпасы для Киева в третьих странах в случае, если не смогут отправить к марту один миллион снарядов Украине. Об этом сообщили во Франции, передает журнал Politico. «Пока мы не пришли к такому результату (провалу плана по поставкам — ред. URA.RU), мы не будем этого делать (покупать снаряды за рубежом), но если нам придется подстраиваться, мы подстроимся», — заявил высокопоставленный французский дипломат в беседе с Politico. Он отметил, что европейские страны пытаются учитывать собственные интересы и стимулировать местные производства увеличивать выпуск снарядов, однако в то же время «знают, как проявлять гибкость в поддержке Украины». Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не успевает выполнить план по отправке на Украину одного миллиона снарядов и ракет до конца года, передает RT. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия не обещала Украине поставку одного миллиона снарядов в год.