22 ноября 2023

За счет ОМС в России вылечат 16 тысяч больных гепатитом С

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, инфекция, защитная одежда, врач, медики, коронавирус, covid, ковид
Обязательное медстрахование может спасти жизни лишь 16 тысячам больным гепатитом С Фото:

За счет средств ОМС в 2024 году вылечат 16 000 пациентов с гепатитом C. Об этом рассказал председатель правления общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко на Всероссийском конгрессе пациентов.

«За счет средств ОМС с 2024 г. можно ежегодно излечивать около 16 000 пациентов с гепатитом C», — сказал Коваленко, передают «Ведомости». По его словам, такие данные следуют из плана Минздрава России бесплатного оказания медпомощи на 2024 год.

При этом в настоящее время в российской системе здравоохранения зарегистрировано около 700 000 пациентов с гепатитом С, из которых на учете в медицинских организациях состоит более 600 тысяч человек. С такими данными поделились в Минздраве.

Ранее в Минздраве заявили о планах изменить систему проверки качества оказания медпомощи по ОМС. Основным станет риск-ориентированный подход при проверке медорганизаций, то есть разделение на медицинские и экономические факторы, влияющие на качество медуслуг. К медицинским факторам относятся болезни, а к экономическим — необоснованные случаи госпитализации пациентов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За счет средств ОМС в 2024 году вылечат 16 000 пациентов с гепатитом C. Об этом рассказал председатель правления общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко на Всероссийском конгрессе пациентов. «За счет средств ОМС с 2024 г. можно ежегодно излечивать около 16 000 пациентов с гепатитом C», — сказал Коваленко, передают «Ведомости». По его словам, такие данные следуют из плана Минздрава России бесплатного оказания медпомощи на 2024 год. При этом в настоящее время в российской системе здравоохранения зарегистрировано около 700 000 пациентов с гепатитом С, из которых на учете в медицинских организациях состоит более 600 тысяч человек. С такими данными поделились в Минздраве. Ранее в Минздраве заявили о планах изменить систему проверки качества оказания медпомощи по ОМС. Основным станет риск-ориентированный подход при проверке медорганизаций, то есть разделение на медицинские и экономические факторы, влияющие на качество медуслуг. К медицинским факторам относятся болезни, а к экономическим — необоснованные случаи госпитализации пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...