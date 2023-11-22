За счет ОМС в России вылечат 16 тысяч больных гепатитом С

23 ноября 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Обязательное медстрахование может спасти жизни лишь 16 тысячам больным гепатитом С Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За счет средств ОМС в 2024 году вылечат 16 000 пациентов с гепатитом C. Об этом рассказал председатель правления общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко на Всероссийском конгрессе пациентов. «За счет средств ОМС с 2024 г. можно ежегодно излечивать около 16 000 пациентов с гепатитом C», — сказал Коваленко, передают «Ведомости». По его словам, такие данные следуют из плана Минздрава России бесплатного оказания медпомощи на 2024 год. При этом в настоящее время в российской системе здравоохранения зарегистрировано около 700 000 пациентов с гепатитом С, из которых на учете в медицинских организациях состоит более 600 тысяч человек. С такими данными поделились в Минздраве. Ранее в Минздраве заявили о планах изменить систему проверки качества оказания медпомощи по ОМС. Основным станет риск-ориентированный подход при проверке медорганизаций, то есть разделение на медицинские и экономические факторы, влияющие на качество медуслуг. К медицинским факторам относятся болезни, а к экономическим — необоснованные случаи госпитализации пациентов.

За счет средств ОМС в 2024 году вылечат 16 000 пациентов с гепатитом C. Об этом рассказал председатель правления общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко на Всероссийском конгрессе пациентов. «За счет средств ОМС с 2024 г. можно ежегодно излечивать около 16 000 пациентов с гепатитом C», — сказал Коваленко, передают «Ведомости». По его словам, такие данные следуют из плана Минздрава России бесплатного оказания медпомощи на 2024 год. При этом в настоящее время в российской системе здравоохранения зарегистрировано около 700 000 пациентов с гепатитом С, из которых на учете в медицинских организациях состоит более 600 тысяч человек. С такими данными поделились в Минздраве. Ранее в Минздраве заявили о планах изменить систему проверки качества оказания медпомощи по ОМС. Основным станет риск-ориентированный подход при проверке медорганизаций, то есть разделение на медицинские и экономические факторы, влияющие на качество медуслуг. К медицинским факторам относятся болезни, а к экономическим — необоснованные случаи госпитализации пациентов.