Губернатора Куйвашева попросили провести проверку из-за скандальной топ-чиновницы

Куйвашева просят устроить проверку в свердловском департаменте туризма

По мнению членов Уральской ассоциации туризма, Эльмира Туканова утратила с ними связь Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Члены Уральской ассоциации туризма написали обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой обратить внимание на региональный департамент по развитию туризма (ДРТ). Авторы указывают, что в отношениях туристического сообщества и руководителя Эльмиры Тукановой сложилась кризисная ситуация, связанная, в том числе, «с низкой компетенцией и непрофессионализмом руководителя». Копия обращения имеется в распоряжении URA.RU.

«Вынуждены открыто обратиться в ваш адрес в связи с кризисной ситуацией, сложившейся в отношениях туристического сообщества Свердловской области и руководством уполномоченного органа власти — департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. В Уральскую ассоциацию туризма регулярно поступают обращения от предприятий отрасли, в которых указывается на утрату коммуникации с директором ДРТ Тукановой Эльмирой Наильевной и невозможность эффективной работы с уполномоченным органов в связи с низкой компетенцией и непрофессионализмом данного руководителя», — говорится в обращении.

Далее приводятся аргументы. Среди них, в частности, сомнительная раздача грантов — многомиллионные суммы якобы ушли структурам, аффилированным с некоторыми членами общественного совета при департаменте. Другой аргумент — на фоне истории с раздачей грантов из общественного совета массово выходят авторитетные члены. В конце обращения авторы письма просят Евгения Куйвашева провести встречу с членами ассоциации и тщательно проверить работу департамента туризма.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU пояснил, что вести конструктивный диалог с департаментом в последнее время не получается, при этом в отрасли накопились вопросы, которые нужно решать совместно. «По мнению участников ассоциации — а фактически они представляют все туристическое сообщество — контакт утрачен, последствия для отрасли могут быть крайне негативные. Поэтому единственным вариантом мы видим сделать прямое открытое обращение», — поделился Мальцев.

URA.RU обратилось за комментарием к Эльмире Тукановой. Она попросила переадресовать вопрос в департамент информационной политики. Запрос в ДИП направлен.