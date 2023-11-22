22 ноября 2023

Пермский театр юного зрителя анонсировал спектакль о гейше

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Фуд-маркет E-story в ТРЦ "Гринвич". Екатеринбург, япония, фудкорт, фуд-корт, e story, e-story
В мир японских традиций приглашает пермский ТЮЗ Фото:

Экспериментальный театр «RISK» представит на сцене пермского ТЮЗа свой спектакль «Саюри» (18+). Это балет по мотивам романа Артура Голдена «Мемуары Гейши».

«Одноактный балет в японском стиле по мотивам романа Артура Голдена „Мемуары Гейши“ на сцене Пермского ТЮЗа. Перед вами — история Саюри, девушки из простой крестьянской семьи, ставшей королевой гейш Киото. История вражды и соперничества, изощренных женских интриг и великой, пронесенной через десятилетия любви, ради которой Саюри дерзнула нарушить закон гейш», — анонсируется спектакль на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

В 2022 году Пермский ТЮЗ столкнулся с обвинениями в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за спектакля «Гуд бай, Берлин!». Показы пришлось отменить. Прокурор внес директору театра представление. Позже в пропаганде ЛГБТ театр обвинили за постановку «Золушка» — одна из зрительниц обратила внимание на костюм генерала, который вышел на сцену, по ее словам, в юбке.

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Экспериментальный театр «RISK» представит на сцене пермского ТЮЗа свой спектакль «Саюри» (18+). Это балет по мотивам романа Артура Голдена «Мемуары Гейши». «Одноактный балет в японском стиле по мотивам романа Артура Голдена „Мемуары Гейши“ на сцене Пермского ТЮЗа. Перед вами — история Саюри, девушки из простой крестьянской семьи, ставшей королевой гейш Киото. История вражды и соперничества, изощренных женских интриг и великой, пронесенной через десятилетия любви, ради которой Саюри дерзнула нарушить закон гейш», — анонсируется спектакль на странице театра в соцсети «ВКонтакте». В 2022 году Пермский ТЮЗ столкнулся с обвинениями в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за спектакля «Гуд бай, Берлин!». Показы пришлось отменить. Прокурор внес директору театра представление. Позже в пропаганде ЛГБТ театр обвинили за постановку «Золушка» — одна из зрительниц обратила внимание на костюм генерала, который вышел на сцену, по ее словам, в юбке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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