Пермский театр юного зрителя анонсировал спектакль о гейше

23 ноября 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

В мир японских традиций приглашает пермский ТЮЗ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Экспериментальный театр «RISK» представит на сцене пермского ТЮЗа свой спектакль «Саюри» (18+). Это балет по мотивам романа Артура Голдена «Мемуары Гейши». «Одноактный балет в японском стиле по мотивам романа Артура Голдена „Мемуары Гейши“ на сцене Пермского ТЮЗа. Перед вами — история Саюри, девушки из простой крестьянской семьи, ставшей королевой гейш Киото. История вражды и соперничества, изощренных женских интриг и великой, пронесенной через десятилетия любви, ради которой Саюри дерзнула нарушить закон гейш», — анонсируется спектакль на странице театра в соцсети «ВКонтакте». В 2022 году Пермский ТЮЗ столкнулся с обвинениями в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за спектакля «Гуд бай, Берлин!». Показы пришлось отменить. Прокурор внес директору театра представление. Позже в пропаганде ЛГБТ театр обвинили за постановку «Золушка» — одна из зрительниц обратила внимание на костюм генерала, который вышел на сцену, по ее словам, в юбке.

Экспериментальный театр «RISK» представит на сцене пермского ТЮЗа свой спектакль «Саюри» (18+). Это балет по мотивам романа Артура Голдена «Мемуары Гейши». «Одноактный балет в японском стиле по мотивам романа Артура Голдена „Мемуары Гейши“ на сцене Пермского ТЮЗа. Перед вами — история Саюри, девушки из простой крестьянской семьи, ставшей королевой гейш Киото. История вражды и соперничества, изощренных женских интриг и великой, пронесенной через десятилетия любви, ради которой Саюри дерзнула нарушить закон гейш», — анонсируется спектакль на странице театра в соцсети «ВКонтакте». В 2022 году Пермский ТЮЗ столкнулся с обвинениями в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за спектакля «Гуд бай, Берлин!». Показы пришлось отменить. Прокурор внес директору театра представление. Позже в пропаганде ЛГБТ театр обвинили за постановку «Золушка» — одна из зрительниц обратила внимание на костюм генерала, который вышел на сцену, по ее словам, в юбке.