Чем известен военкор Борис Максудов, погибший после ранения в Запорожье

Журналист «России 24» скончался после ранения в Запорожской области от удара ВСУ

23 ноября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Борис Максудов работал в зоне спецоперации с самого ее начала Фото: Борис Максудов / страница Вконтакте / https://vk.com/id780880 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский журналист, военкор, корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался после ранения, полученного в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. URA.RU приводит биографию известного военкора. Выбор профессии Борис Максудов родился в Узбекистане, городе Нукусе. Следуя семейным традициям, Максудов после школы выбрал в качестве профессии журналистику. Он пошел по стопам своего деда и матери. Будущий тележурналист обучался на социально-педагогическом факультете Сочинского государственного университета (СГУ) по специальности «Русская и зарубежная литература». Изначально он начинал свою карьеру в печатных СМИ, но вскоре перешел на телевидение. Телевизионный журналист Телевизионная карьера Бориса Максудова началась в ГТРК «Сочи», где он работал с 2005 по 2007 год. После этого четыре года журналист проработал корреспондентом на «Новом Телевидении Кубани», затем перешел на «9 канал», и в период с 2013 по 2018 годы возглавлял сочинский корреспондентский пункт телеканала «ТВ Центр». Затем долгое время работал в Крыму. После того как началась спецоперация на Украине, Москудов сразу отправился на фронт в качестве военного корреспондента. По словам журналиста Владимира Соловьева, военкор неоднократно был в Донецке, где фиксировал военные преступления киевского режима. Гибель Максудова Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 22 ноября ударили по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочное ранение и был оперативно доставлен в военный госпиталь, уточняли в Минобороны РФ. Спустя почти сутки стало известно о смерти журналиста от полученных ранений. Кто выразил соболезнования Глава Крыма Сергей Аксенов оказался в числе тех, кто выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Максудова. По его словам, журналист был настоящим профессионалом и патриотом. Представитель МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на гибель корреспондента подчеркнув, что российские журналисты на протяжении многих лет становятся целью для Киева. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев отметил, что Борис Максудов пал смертью храбрых и сравнил его с отважным воином. Телеведущий подчеркнул опасность профессии журналиста в современных условиях. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил посмертно наградить Бориса Максудова государственной наградой за его вклад в журналистику и отвагу, проявленную при выполнении профессиональных обязанностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский журналист, военкор, корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался после ранения, полученного в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. URA.RU приводит биографию известного военкора. Борис Максудов родился в Узбекистане, городе Нукусе. Следуя семейным традициям, Максудов после школы выбрал в качестве профессии журналистику. Он пошел по стопам своего деда и матери. Будущий тележурналист обучался на социально-педагогическом факультете Сочинского государственного университета (СГУ) по специальности «Русская и зарубежная литература». Изначально он начинал свою карьеру в печатных СМИ, но вскоре перешел на телевидение. Телевизионная карьера Бориса Максудова началась в ГТРК «Сочи», где он работал с 2005 по 2007 год. После этого четыре года журналист проработал корреспондентом на «Новом Телевидении Кубани», затем перешел на «9 канал», и в период с 2013 по 2018 годы возглавлял сочинский корреспондентский пункт телеканала «ТВ Центр». Затем долгое время работал в Крыму. После того как началась спецоперация на Украине, Москудов сразу отправился на фронт в качестве военного корреспондента. По словам журналиста Владимира Соловьева, военкор неоднократно был в Донецке, где фиксировал военные преступления киевского режима. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 22 ноября ударили по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочное ранение и был оперативно доставлен в военный госпиталь, уточняли в Минобороны РФ. Спустя почти сутки стало известно о смерти журналиста от полученных ранений. Глава Крыма Сергей Аксенов оказался в числе тех, кто выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Максудова. По его словам, журналист был настоящим профессионалом и патриотом. Представитель МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на гибель корреспондента подчеркнув, что российские журналисты на протяжении многих лет становятся целью для Киева. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев отметил, что Борис Максудов пал смертью храбрых и сравнил его с отважным воином. Телеведущий подчеркнул опасность профессии журналиста в современных условиях. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил посмертно наградить Бориса Максудова государственной наградой за его вклад в журналистику и отвагу, проявленную при выполнении профессиональных обязанностей.