К экс-супруге криминального авторитета Фартового нагрянули люди с автоматами

У экс-супруги криминального авторитета Фартового силовики провели обыски

По словам источника, силовики не представились (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге к бывшей супруге криминального авторитета Александра Дискова по прозвищу Фартовый нагрянули вооруженные люди и провели обыски. Об этом URA.RU рассказал один из приближенных лидера уличных группировок, которого задержали накануне в Кольцово.

«Вломились вооруженные люди в балаклавах, с автоматами, к женщине на восьмом месяце беременности. Некоторые были в медицинских масках. Выломали дверь, разворотили всю квартиру, сорвали дверцы шкафов с петель. При этом не предъявили ни постановления о проведении обысков, ни протокола об обыске», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, женщина была сильно напугана происходящим. На помощь к ней приехали друзья, адвокат, которые вызвали полицию. По их словам, подъехавший наряд ППС не вмешался в ситуацию. После обысков беременной пришлось вызвать скорую помощь.

«Когда эти люди покинули квартиру, я сфотографировал номера их машин, они их заклеили с одной стороны. По моим подозрениям, это был люди из отряда полиции „Гром“ или из СОБРа Росгвардии. Считаю, это было сделано с целью оказать давление на задержанного», — продолжил собеседник.

Он заявил, что после обысков из квартиры женщины пропали 200 тысяч рублей и документы на квартиру. Она написала по этому факту заявление в полицию № 4. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там воздержались от ответа.

Александр Дисков по прозвищу Фартовый считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ. Он был задержан в аэропорту Кольцово 22 ноября, когда прилетел из Дубая. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям. Оно связано с дракой и стрельбой возле екатеринбургского клуба.