В Госдуме раскрыли, кому повысят пенсии с 1 января

Депутат ГД Чаплин: с 2024 года в РФ повысят выплаты для неработающих пенсионеров

23 ноября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Страховые пенсии по старости вырастут на 7,5% для неработающих пенсионеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы С 1 января в РФ будут проиндексированы страховые пенсии по старости на 7,5% для неработающих пенсионеров. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. «С 1 января 2024 года россиянам проиндексируют страховые пенсии по старости. Повышение будет на 7,5%, фиксированная часть составит более восьми тысяч рублей», — рассказал Никита Чаплин в разговоре с NEWS.RU. Он подчеркнул, что соответствующие выплаты будут проиндексированы только для неработающей категории пенсионеров. По словам депутата Чаплина, средняя пенсия по РФ составит 23,5 тысячи рублей после обновления. Индексация затронет более 32 миллионов пенсионеров по всей стране. Накануне Совет Федерации принял закон об увеличении выплаты до 133,05 рубля стоимости одного пенсионного коэффициента. До этого в Совфеде уточнили, что часть бюджета РФ в 2024 году будет направлена на решение социальных вопросов, в том числе и повышение пенсий.

С 1 января в РФ будут проиндексированы страховые пенсии по старости на 7,5% для неработающих пенсионеров. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. «С 1 января 2024 года россиянам проиндексируют страховые пенсии по старости. Повышение будет на 7,5%, фиксированная часть составит более восьми тысяч рублей», — рассказал Никита Чаплин в разговоре с NEWS.RU. Он подчеркнул, что соответствующие выплаты будут проиндексированы только для неработающей категории пенсионеров. По словам депутата Чаплина, средняя пенсия по РФ составит 23,5 тысячи рублей после обновления. Индексация затронет более 32 миллионов пенсионеров по всей стране. Накануне Совет Федерации принял закон об увеличении выплаты до 133,05 рубля стоимости одного пенсионного коэффициента. До этого в Совфеде уточнили, что часть бюджета РФ в 2024 году будет направлена на решение социальных вопросов, в том числе и повышение пенсий.