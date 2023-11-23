Полпред Якушев назвал главное богатство ХМАО и ЯНАО на выставке «Россия»

Полпред Якушев: жители ХМАО и ЯНАО подарили богатства регионов всей стране

23 ноября 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев выступил на открытие дней ХМАО и ЯНАО на вставке «Россия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральский полпред Владимир Якушев отметил заслуги жителей ХМАО и ЯНАО на выставке «Россия». В приветственной речи он сообщил, что благодаря труду жителей страна пополняет запасы углеводородов, передает с места событий журналист URA.RU. «Вы увидите, что Ямал и ХМАО — это энергетическое сердце страны. Это огромные запасы углеводородного сырья. Но мы с вами увидим и то, что это прекрасные города. Это развитая социальная инфраструктура и самое главное, это прекрасные люди, которые живут на территории этих двух субъектов. И, конечно же, все те богатства, которые были там найдены, не стали бы служить нашим людям, если бы не работа всех тех людей на разных этапах истории, которые взяли эти богатства и подарили их людям», — сообщил Якушев. Также полпред отметил, что необходима отдать дань памяти первопроходцам, приехавшим осваивать северные территории, и не забывать о тех, кто сегодня обеспечивает страну углеводородами. «Мы должны вспомнить о тех ветеранах, которые начинали осваивать недра Западной Сибири. Мы должны говорить о том поколении, которое работает и обеспечивает теплом всю страну. И, конечно, сегодня мы должны говорить о нашей молодежи», — добавил Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев назвал главную ценность Урала на выставке «Россия». Полпред считает народ главным достоянием региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский полпред Владимир Якушев отметил заслуги жителей ХМАО и ЯНАО на выставке «Россия». В приветственной речи он сообщил, что благодаря труду жителей страна пополняет запасы углеводородов, передает с места событий журналист URA.RU. «Вы увидите, что Ямал и ХМАО — это энергетическое сердце страны. Это огромные запасы углеводородного сырья. Но мы с вами увидим и то, что это прекрасные города. Это развитая социальная инфраструктура и самое главное, это прекрасные люди, которые живут на территории этих двух субъектов. И, конечно же, все те богатства, которые были там найдены, не стали бы служить нашим людям, если бы не работа всех тех людей на разных этапах истории, которые взяли эти богатства и подарили их людям», — сообщил Якушев. Также полпред отметил, что необходима отдать дань памяти первопроходцам, приехавшим осваивать северные территории, и не забывать о тех, кто сегодня обеспечивает страну углеводородами. «Мы должны вспомнить о тех ветеранах, которые начинали осваивать недра Западной Сибири. Мы должны говорить о том поколении, которое работает и обеспечивает теплом всю страну. И, конечно, сегодня мы должны говорить о нашей молодежи», — добавил Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев назвал главную ценность Урала на выставке «Россия». Полпред считает народ главным достоянием региона.