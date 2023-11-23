Под Челябинском ГИБДД спасли детей из неисправного автобуса. Видео

23 ноября 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Детям пришли на помощь сотрудники ГИБДД Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области, на 50 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск, 22 ноября сотрудники ГИБДД спасли детей из неисправного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Автобус с 40 детьми следовал из Магнитогорска в столицу Южного Урала. Однако следование по маршруту прекратилось из-за возникшей технической неисправности транспортного средства. На помощь прибыл экипаж ДПС, который осуществлял контроль за дорожным движением на данном участке», — уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД. В ведомстве добавили, что для детей вызвали другой автобус. Ребят пересадили и обеспечили сопровождение поездки. Ранее ГИБДД по Челябинской области выступила с экстренным обращением к водителям из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, мокрый снег и сильный ветер сохранится в регионе до 24 ноября.

В Челябинской области, на 50 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск, 22 ноября сотрудники ГИБДД спасли детей из неисправного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Автобус с 40 детьми следовал из Магнитогорска в столицу Южного Урала. Однако следование по маршруту прекратилось из-за возникшей технической неисправности транспортного средства. На помощь прибыл экипаж ДПС, который осуществлял контроль за дорожным движением на данном участке», — уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД. В ведомстве добавили, что для детей вызвали другой автобус. Ребят пересадили и обеспечили сопровождение поездки. Ранее ГИБДД по Челябинской области выступила с экстренным обращением к водителям из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, мокрый снег и сильный ветер сохранится в регионе до 24 ноября.