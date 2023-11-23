Под Челябинском ГИБДД спасли детей из неисправного автобуса. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, школьный автобус, осторожно дети, автобус, дети
Детям пришли на помощь сотрудники ГИБДД Фото:

В Челябинской области, на 50 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск, 22 ноября сотрудники ГИБДД спасли детей из неисправного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Автобус с 40 детьми следовал из Магнитогорска в столицу Южного Урала. Однако следование по маршруту прекратилось из-за возникшей технической неисправности транспортного средства. На помощь прибыл экипаж ДПС, который осуществлял контроль за дорожным движением на данном участке», — уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД.

В ведомстве добавили, что для детей вызвали другой автобус. Ребят пересадили и обеспечили сопровождение поездки.

Ранее ГИБДД по Челябинской области выступила с экстренным обращением к водителям из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, мокрый снег и сильный ветер сохранится в регионе до 24 ноября.

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В Челябинской области, на 50 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск, 22 ноября сотрудники ГИБДД спасли детей из неисправного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Автобус с 40 детьми следовал из Магнитогорска в столицу Южного Урала. Однако следование по маршруту прекратилось из-за возникшей технической неисправности транспортного средства. На помощь прибыл экипаж ДПС, который осуществлял контроль за дорожным движением на данном участке», — уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД. В ведомстве добавили, что для детей вызвали другой автобус. Ребят пересадили и обеспечили сопровождение поездки. Ранее ГИБДД по Челябинской области выступила с экстренным обращением к водителям из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, мокрый снег и сильный ветер сохранится в регионе до 24 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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