Челябинский губернатор оценил работу тренера ХК «Трактор»

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Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер полностью доверяет тренерскому штабу ХК «Трактор» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил работу главного тренера ХК «Трактор» Алексея Заварухина. По его мнению, именно Заварухин смог взбодрить команду. А это, в свою очередь, привело к положительной динамике по движению в турнирной таблице.

«Мы с Алексеем Борисовичем Заварухиным встретились сразу после его назначения исполняющим обязанности. Он, мне кажется, смог взбодрить, скажем так, команду. Я считаю, что команда с хорошим потенциалом», — приводит слова Текслера агентство ТАСС.

По его словам, сейчас команда показывает атакующий хоккей, но на этом останавливаться нельзя. Надо продолжать выигрывать.

«Доверие к тренерскому штабу есть, оно полное. Будем рассчитывать на хорошие результаты», — отметил глава региона.

Заварухин занял пост главного тренера в «Тракторе» в начале ноября. До этого он месяц руководил командой в качестве врио, с момента, когда команду покинул Анвар Гатиятулин. Официальное назначение Заварухина последовало после пятиматчевой победной серии.

Сейчас «Трактор» занимает четвертое место в дивизионе Харламова. У команды есть все шансы попасть в зону плей-офф и побороться за Кубок Гагарина.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил работу главного тренера ХК «Трактор» Алексея Заварухина. По его мнению, именно Заварухин смог взбодрить команду. А это, в свою очередь, привело к положительной динамике по движению в турнирной таблице. «Мы с Алексеем Борисовичем Заварухиным встретились сразу после его назначения исполняющим обязанности. Он, мне кажется, смог взбодрить, скажем так, команду. Я считаю, что команда с хорошим потенциалом», — приводит слова Текслера агентство ТАСС. По его словам, сейчас команда показывает атакующий хоккей, но на этом останавливаться нельзя. Надо продолжать выигрывать. «Доверие к тренерскому штабу есть, оно полное. Будем рассчитывать на хорошие результаты», — отметил глава региона. Заварухин занял пост главного тренера в «Тракторе» в начале ноября. До этого он месяц руководил командой в качестве врио, с момента, когда команду покинул Анвар Гатиятулин. Официальное назначение Заварухина последовало после пятиматчевой победной серии. Сейчас «Трактор» занимает четвертое место в дивизионе Харламова. У команды есть все шансы попасть в зону плей-офф и побороться за Кубок Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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