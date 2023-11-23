Челябинский губернатор оценил работу тренера ХК «Трактор»

Алексей Текслер полностью доверяет тренерскому штабу ХК «Трактор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил работу главного тренера ХК «Трактор» Алексея Заварухина. По его мнению, именно Заварухин смог взбодрить команду. А это, в свою очередь, привело к положительной динамике по движению в турнирной таблице.

«Мы с Алексеем Борисовичем Заварухиным встретились сразу после его назначения исполняющим обязанности. Он, мне кажется, смог взбодрить, скажем так, команду. Я считаю, что команда с хорошим потенциалом», — приводит слова Текслера агентство ТАСС.

По его словам, сейчас команда показывает атакующий хоккей, но на этом останавливаться нельзя. Надо продолжать выигрывать.

«Доверие к тренерскому штабу есть, оно полное. Будем рассчитывать на хорошие результаты», — отметил глава региона.

Заварухин занял пост главного тренера в «Тракторе» в начале ноября. До этого он месяц руководил командой в качестве врио, с момента, когда команду покинул Анвар Гатиятулин. Официальное назначение Заварухина последовало после пятиматчевой победной серии.

Сейчас «Трактор» занимает четвертое место в дивизионе Харламова. У команды есть все шансы попасть в зону плей-офф и побороться за Кубок Гагарина.