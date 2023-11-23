Экс-супруга криминального авторитета Фартового ездит по больницам после обыска

У беременной девушки пропал телефон с важной информацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге бывшая супруга криминального авторитета Фартового (Александр Дисков) после вооруженного обыска вынуждена ездить в больницы, чтобы уточнить даты приемов. Она находится на восьмом месяце беременности, сообщила URA.RU адвокат Юлия Бузуева.

Неизвестные люди с оружием ворвались в квартиру к девушке накануне. После обыска у нее пропали 200 тысяч рублей, документы на квартиру и телефон, говорил источник агентства. По словам Бузуевой, в телефоне у беременной девушки были записаны даты, когда нужно было идти на прием к врачам. «Теперь ей приходиться ездить по больницам, чтобы уточнить, когда ей нужно идти к специалистам», — пояснила адвокат.

После обыска девушка написала заявление в полицию. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу от комментариев по теме воздержались.

Авторитет был задержан в аэропорту Кольцово 22 ноября, когда прилетел из Дубая. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям. Оно связано с дракой и стрельбой возле екатеринбургского клуба. Позднее выяснилось, что Фартовый является участником спецоперации РФ на Украине.

Александр Дисков считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). Дискова называют лидером уличных группировок. Мужчина несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям.