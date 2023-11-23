Пассажиры поезда «Адлер — Пермь», попавшего в аварию, рассказали о травмах

Пассажира поезда «Адлер — Пермь» госпитализировали с переломом ребер

23 ноября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Одного из пассажиров госпитализировали с переломом ребер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермь прибыл поезд из Адлера, который ранее столкнулся с локомотивом на железной дороге в Ульяновской области. Прибывшие пассажиры рассказали корреспонденту URA.RU, какие травмы они получили при столкновении. «Во втором вагоне женщина выбила себе зуб, у девушки болело сильно в груди, она боялась перелома ребра, еще один мужчина получил ожог паха. Он в момент столкновения наливал кипяток себе, ему помощь медики оказали», — передает корреспондент. Также медики на вокзале осмотрели одного пострадавшего мужчину с переломом ребер. Его отвезут в больницу. Столкновение поездов произошло днем 22 ноября в Ульяновской области. В результате пострадали более 20 человек. На место выехали следователи. Причиной аварии могла стать выпившая дежурная, которая должна была следить за поездами.

В Пермь прибыл поезд из Адлера, который ранее столкнулся с локомотивом на железной дороге в Ульяновской области. Прибывшие пассажиры рассказали корреспонденту URA.RU, какие травмы они получили при столкновении. «Во втором вагоне женщина выбила себе зуб, у девушки болело сильно в груди, она боялась перелома ребра, еще один мужчина получил ожог паха. Он в момент столкновения наливал кипяток себе, ему помощь медики оказали», — передает корреспондент. Также медики на вокзале осмотрели одного пострадавшего мужчину с переломом ребер. Его отвезут в больницу. Столкновение поездов произошло днем 22 ноября в Ульяновской области. В результате пострадали более 20 человек. На место выехали следователи. Причиной аварии могла стать выпившая дежурная, которая должна была следить за поездами.