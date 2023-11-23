Пассажиры поезда «Адлер — Пермь», попавшего в аварию, рассказали о травмах

Пассажира поезда «Адлер — Пермь» госпитализировали с переломом ребер
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, пенсионерка, вокзал, поезд, зима, багаж, путешествие, пассажир, ржд, турист, жд, чемодан, пассажиры, багаж, туризм, железная дорога
Одного из пассажиров госпитализировали с переломом ребер Фото:

В Пермь прибыл поезд из Адлера, который ранее столкнулся с локомотивом на железной дороге в Ульяновской области. Прибывшие пассажиры рассказали корреспонденту URA.RU, какие травмы они получили при столкновении.

«Во втором вагоне женщина выбила себе зуб, у девушки болело сильно в груди, она боялась перелома ребра, еще один мужчина получил ожог паха. Он в момент столкновения наливал кипяток себе, ему помощь медики оказали», — передает корреспондент. Также медики на вокзале осмотрели одного пострадавшего мужчину с переломом ребер. Его отвезут в больницу.

Столкновение поездов произошло днем 22 ноября в Ульяновской области. В результате пострадали более 20 человек. На место выехали следователи. Причиной аварии могла стать выпившая дежурная, которая должна была следить за поездами.

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В Пермь прибыл поезд из Адлера, который ранее столкнулся с локомотивом на железной дороге в Ульяновской области. Прибывшие пассажиры рассказали корреспонденту URA.RU, какие травмы они получили при столкновении. «Во втором вагоне женщина выбила себе зуб, у девушки болело сильно в груди, она боялась перелома ребра, еще один мужчина получил ожог паха. Он в момент столкновения наливал кипяток себе, ему помощь медики оказали», — передает корреспондент. Также медики на вокзале осмотрели одного пострадавшего мужчину с переломом ребер. Его отвезут в больницу. Столкновение поездов произошло днем 22 ноября в Ульяновской области. В результате пострадали более 20 человек. На место выехали следователи. Причиной аварии могла стать выпившая дежурная, которая должна была следить за поездами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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