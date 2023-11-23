Челябинца, смертельно ранившего иностранца, выпустили на свободу

23 ноября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

С челябинца, оборонявшегося от компании иностранцев, сняли обвинения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Челябинска, который нанес смертельное ранение иностранцу в парке Тищенко весной 2023 года, выпустили на свободу. Об этом заявил защитник челябинца Сергей Сазанаков. «Антон был освобожден вчера из следственного изолятора. Уголовное дело в отншении его прекращено», — сообщил Сазанаков в одном из пабликов в соцсетях. По его словам, сейчас челябинец будет иметь право на реабилитацию. Ранее URA.RU сообщало о том, что инцидент произошел в апреле 2023 года в челябинском парке Тищенко. Челябинец нанес смертельное ранение ножом выходцу из ближнего зарубежья, однако вскоре выяснилось, что инициаторами потасовки была компания погибшего. Мужчина применил нож в качестве самообороны. Расследование уголовного дела в отношении мужчины, который нанес смертельное ранение иностранцу, поставлено на контроль главы СК России Александра Бастрыкина. В обращениях в СКР отмечалось, что фигурант уголовного дела действовал в пределах необходимой обороны, однако эта версия не проверена, что может повлечь необоснованное привлечение его к уголовной ответственности. Материалы дела для всестороннего рассмотрения были переданы в Москву.

Жителя Челябинска, который нанес смертельное ранение иностранцу в парке Тищенко весной 2023 года, выпустили на свободу. Об этом заявил защитник челябинца Сергей Сазанаков. «Антон был освобожден вчера из следственного изолятора. Уголовное дело в отншении его прекращено», — сообщил Сазанаков в одном из пабликов в соцсетях. По его словам, сейчас челябинец будет иметь право на реабилитацию. Ранее URA.RU сообщало о том, что инцидент произошел в апреле 2023 года в челябинском парке Тищенко. Челябинец нанес смертельное ранение ножом выходцу из ближнего зарубежья, однако вскоре выяснилось, что инициаторами потасовки была компания погибшего. Мужчина применил нож в качестве самообороны. Расследование уголовного дела в отношении мужчины, который нанес смертельное ранение иностранцу, поставлено на контроль главы СК России Александра Бастрыкина. В обращениях в СКР отмечалось, что фигурант уголовного дела действовал в пределах необходимой обороны, однако эта версия не проверена, что может повлечь необоснованное привлечение его к уголовной ответственности. Материалы дела для всестороннего рассмотрения были переданы в Москву.