Челябинца, смертельно ранившего иностранца, выпустили на свободу

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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
С челябинца, оборонявшегося от компании иностранцев, сняли обвинения Фото:

Жителя Челябинска, который нанес смертельное ранение иностранцу в парке Тищенко весной 2023 года, выпустили на свободу. Об этом заявил защитник челябинца Сергей Сазанаков.

«Антон был освобожден вчера из следственного изолятора. Уголовное дело в отншении его прекращено», — сообщил Сазанаков в одном из пабликов в соцсетях. По его словам, сейчас челябинец будет иметь право на реабилитацию.

Ранее URA.RU сообщало о том, что инцидент произошел в апреле 2023 года в челябинском парке Тищенко. Челябинец нанес смертельное ранение ножом выходцу из ближнего зарубежья, однако вскоре выяснилось, что инициаторами потасовки была компания погибшего. Мужчина применил нож в качестве самообороны.

Расследование уголовного дела в отношении мужчины, который нанес смертельное ранение иностранцу, поставлено на контроль главы СК России Александра Бастрыкина. В обращениях в СКР отмечалось, что фигурант уголовного дела действовал в пределах необходимой обороны, однако эта версия не проверена, что может повлечь необоснованное привлечение его к уголовной ответственности. Материалы дела для всестороннего рассмотрения были переданы в Москву.

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Жителя Челябинска, который нанес смертельное ранение иностранцу в парке Тищенко весной 2023 года, выпустили на свободу. Об этом заявил защитник челябинца Сергей Сазанаков. «Антон был освобожден вчера из следственного изолятора. Уголовное дело в отншении его прекращено», — сообщил Сазанаков в одном из пабликов в соцсетях. По его словам, сейчас челябинец будет иметь право на реабилитацию. Ранее URA.RU сообщало о том, что инцидент произошел в апреле 2023 года в челябинском парке Тищенко. Челябинец нанес смертельное ранение ножом выходцу из ближнего зарубежья, однако вскоре выяснилось, что инициаторами потасовки была компания погибшего. Мужчина применил нож в качестве самообороны. Расследование уголовного дела в отношении мужчины, который нанес смертельное ранение иностранцу, поставлено на контроль главы СК России Александра Бастрыкина. В обращениях в СКР отмечалось, что фигурант уголовного дела действовал в пределах необходимой обороны, однако эта версия не проверена, что может повлечь необоснованное привлечение его к уголовной ответственности. Материалы дела для всестороннего рассмотрения были переданы в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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