В Тюмени с пенсионерки потребовали 50 тысяч рублей за установку Windows

23 ноября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Мастер по ремонту компьютеров оценил свои услуги в 50 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени мастер по ремонту компьютеров потребовал с пенсионерки 50 тысяч рублей за переустановку операционной системы Windows. Об этом URA.RU рассказал 30-летний внук тюменки. После того как женщина по телефону рассказала ему о стоимости услуг, мужчина приехал и прогнал мастера. «У бабушки начал притормаживать компьютер. Она увидела в почтовом ящике рекламное объявление. Там было написано, что пенсионерам предоставляется скидка на ремонт компьютеров. Плюс — бесплатная диагностика. Мастер приехал, сказал, что нужно переустановить Windows. При этом стоимость озвучивать не стал, а когда закончил работу — выкатил чек на 50 тысяч рублей. Она сразу позвонила мне, потому что таких денег у нее не было», — пояснил собеседник агентства. Мужчина приехал к родственнице и решил ознакомиться с актом выполненных работ. По его словам, мастер по ремонту внес туда более десяти выдуманных пунктов. «Чего там только не было: и подключение шлейфа жесткого диска, которое „специалист“ оценил в 3600 рублей, и сканирование на вирусы стоимостью 4200 рублей. Все это „в рамках установки Windows“. Я посмотрел на этот акт и сразу прогнал мужчину. Хотел еще по шее надавать, но не стал. В полицию тоже не обращались, поскольку никакого ущерба не понесли», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU. В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени мастер по ремонту компьютеров потребовал с пенсионерки 50 тысяч рублей за переустановку операционной системы Windows. Об этом URA.RU рассказал 30-летний внук тюменки. После того как женщина по телефону рассказала ему о стоимости услуг, мужчина приехал и прогнал мастера. «У бабушки начал притормаживать компьютер. Она увидела в почтовом ящике рекламное объявление. Там было написано, что пенсионерам предоставляется скидка на ремонт компьютеров. Плюс — бесплатная диагностика. Мастер приехал, сказал, что нужно переустановить Windows. При этом стоимость озвучивать не стал, а когда закончил работу — выкатил чек на 50 тысяч рублей. Она сразу позвонила мне, потому что таких денег у нее не было», — пояснил собеседник агентства. Мужчина приехал к родственнице и решил ознакомиться с актом выполненных работ. По его словам, мастер по ремонту внес туда более десяти выдуманных пунктов. «Чего там только не было: и подключение шлейфа жесткого диска, которое „специалист“ оценил в 3600 рублей, и сканирование на вирусы стоимостью 4200 рублей. Все это „в рамках установки Windows“. Я посмотрел на этот акт и сразу прогнал мужчину. Хотел еще по шее надавать, но не стал. В полицию тоже не обращались, поскольку никакого ущерба не понесли», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU. В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.