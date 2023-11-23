Шойгу высказался о смерти журналиста Максудова при атаке ВСУ

Шойгу принес соболезнования погибшему военкору Максудову
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергей Шойгу заявил, что Борис Максудов мужественно и профессионально выполнял свою работу Фото:
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принес соболезнования журналистскому корпусу в связи с гибелью российского военкора Бориса Максудова после ранения в Запорожской области. Он отметил, что журналист профессионально и мужественно выполнял свою работу в горячих точках СВО.

«Наши соболезнования всему журналистскому корпусу. Специальная военная операция — это место где у нас все практически выполняют боевые задачи <…> Он (Борис Максудов- прим. URA.RU) также выполнял свою задачу очень профессионально, очень мужественно», — заявил Шойгу в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Ответ главы Минобороны РФ опубликован в telegram-канале корреспондента.

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Шойгу отметил, что Максудов всегда находился в горячих точках, он сопровождал российских военных. Глава Минобороны подчеркнул, что надеялся на выздоровление журналиста.

Ранее, 22 ноября, ВСУ совершили удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочное ранение и был быстро отправлен в военный госпиталь. Спустя почти сутки стало известно о смерти журналиста от полученных ранений.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принес соболезнования журналистскому корпусу в связи с гибелью российского военкора Бориса Максудова после ранения в Запорожской области. Он отметил, что журналист профессионально и мужественно выполнял свою работу в горячих точках СВО. «Наши соболезнования всему журналистскому корпусу. Специальная военная операция — это место где у нас все практически выполняют боевые задачи <…> Он (Борис Максудов- прим. URA.RU) также выполнял свою задачу очень профессионально, очень мужественно», — заявил Шойгу в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Ответ главы Минобороны РФ опубликован в telegram-канале корреспондента. Шойгу отметил, что Максудов всегда находился в горячих точках, он сопровождал российских военных. Глава Минобороны подчеркнул, что надеялся на выздоровление журналиста. Ранее, 22 ноября, ВСУ совершили удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочное ранение и был быстро отправлен в военный госпиталь. Спустя почти сутки стало известно о смерти журналиста от полученных ранений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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