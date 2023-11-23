Шойгу высказался о смерти журналиста Максудова при атаке ВСУ

Шойгу принес соболезнования погибшему военкору Максудову

23 ноября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заявил, что Борис Максудов мужественно и профессионально выполнял свою работу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принес соболезнования журналистскому корпусу в связи с гибелью российского военкора Бориса Максудова после ранения в Запорожской области. Он отметил, что журналист профессионально и мужественно выполнял свою работу в горячих точках СВО. «Наши соболезнования всему журналистскому корпусу. Специальная военная операция — это место где у нас все практически выполняют боевые задачи <…> Он (Борис Максудов- прим. URA.RU) также выполнял свою задачу очень профессионально, очень мужественно», — заявил Шойгу в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Ответ главы Минобороны РФ опубликован в telegram-канале корреспондента. Новость по теме Чем известен военкор Борис Максудов, погибший после ранения в Запорожье Шойгу отметил, что Максудов всегда находился в горячих точках, он сопровождал российских военных. Глава Минобороны подчеркнул, что надеялся на выздоровление журналиста. Ранее, 22 ноября, ВСУ совершили удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочное ранение и был быстро отправлен в военный госпиталь. Спустя почти сутки стало известно о смерти журналиста от полученных ранений.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принес соболезнования журналистскому корпусу в связи с гибелью российского военкора Бориса Максудова после ранения в Запорожской области. Он отметил, что журналист профессионально и мужественно выполнял свою работу в горячих точках СВО. «Наши соболезнования всему журналистскому корпусу. Специальная военная операция — это место где у нас все практически выполняют боевые задачи <…> Он (Борис Максудов- прим. URA.RU) также выполнял свою задачу очень профессионально, очень мужественно», — заявил Шойгу в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Ответ главы Минобороны РФ опубликован в telegram-канале корреспондента. Шойгу отметил, что Максудов всегда находился в горячих точках, он сопровождал российских военных. Глава Минобороны подчеркнул, что надеялся на выздоровление журналиста. Ранее, 22 ноября, ВСУ совершили удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочное ранение и был быстро отправлен в военный госпиталь. Спустя почти сутки стало известно о смерти журналиста от полученных ранений.