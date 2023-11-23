Шойгу высказался о смерти журналиста Максудова при атаке ВСУ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принес соболезнования журналистскому корпусу в связи с гибелью российского военкора Бориса Максудова после ранения в Запорожской области. Он отметил, что журналист профессионально и мужественно выполнял свою работу в горячих точках СВО.
«Наши соболезнования всему журналистскому корпусу. Специальная военная операция — это место где у нас все практически выполняют боевые задачи <…> Он (Борис Максудов- прим. URA.RU) также выполнял свою задачу очень профессионально, очень мужественно», — заявил Шойгу в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Ответ главы Минобороны РФ опубликован в
Шойгу отметил, что Максудов всегда находился в горячих точках, он сопровождал российских военных. Глава Минобороны подчеркнул, что надеялся на выздоровление журналиста.
Ранее, 22 ноября, ВСУ совершили удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочное ранение и был быстро отправлен в военный госпиталь. Спустя почти сутки стало известно о смерти журналиста от полученных ранений.
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