Челябинские дорожники показали, как чистят федеральные трассы в непогоду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, трактор, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
Для устранения последствий снегопадов и ледяного дождя на трассы выведен весь парк техники подрядчиков Фото:

На трассы Челябинской области с 22 ноября выведен весь состав техники дорслужб из-за непогоды. Кадрами обработки федеральных дорог от снега и гололеда с URA.RU поделились в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Продолжается очистка и просыпка трассы М-5 „Урал“. Весь парк дорожной техники подрядных организаций выведен на поддержание нормативного состояния дороги», — рассказали в пресс-службе.

Из-за мокрого снега и ледяного дождя 22 ноября на трассах региона ввели ограничения для такси, автобусов и большегрузов. Ограничения несколько раз продлили. Ориентировочно М-5 могут открыть для всех видов транспорта с 17:00. Из-за погоды на усиленный режим перешли и составы ГИБДД.

По прогнозам синоптиков непогода останется в регионе до 24 ноября. Среди неблагоприятных явлений ожидаются также перепады температуры.

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На трассы Челябинской области с 22 ноября выведен весь состав техники дорслужб из-за непогоды. Кадрами обработки федеральных дорог от снега и гололеда с URA.RU поделились в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Продолжается очистка и просыпка трассы М-5 „Урал“. Весь парк дорожной техники подрядных организаций выведен на поддержание нормативного состояния дороги», — рассказали в пресс-службе. Из-за мокрого снега и ледяного дождя 22 ноября на трассах региона ввели ограничения для такси, автобусов и большегрузов. Ограничения несколько раз продлили. Ориентировочно М-5 могут открыть для всех видов транспорта с 17:00. Из-за погоды на усиленный режим перешли и составы ГИБДД. По прогнозам синоптиков непогода останется в регионе до 24 ноября. Среди неблагоприятных явлений ожидаются также перепады температуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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