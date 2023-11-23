Челябинские дорожники показали, как чистят федеральные трассы в непогоду. Видео

23 ноября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Для устранения последствий снегопадов и ледяного дождя на трассы выведен весь парк техники подрядчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассы Челябинской области с 22 ноября выведен весь состав техники дорслужб из-за непогоды. Кадрами обработки федеральных дорог от снега и гололеда с URA.RU поделились в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Продолжается очистка и просыпка трассы М-5 „Урал“. Весь парк дорожной техники подрядных организаций выведен на поддержание нормативного состояния дороги», — рассказали в пресс-службе. Из-за мокрого снега и ледяного дождя 22 ноября на трассах региона ввели ограничения для такси, автобусов и большегрузов. Ограничения несколько раз продлили. Ориентировочно М-5 могут открыть для всех видов транспорта с 17:00. Из-за погоды на усиленный режим перешли и составы ГИБДД. По прогнозам синоптиков непогода останется в регионе до 24 ноября. Среди неблагоприятных явлений ожидаются также перепады температуры.

На трассы Челябинской области с 22 ноября выведен весь состав техники дорслужб из-за непогоды. Кадрами обработки федеральных дорог от снега и гололеда с URA.RU поделились в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Продолжается очистка и просыпка трассы М-5 „Урал“. Весь парк дорожной техники подрядных организаций выведен на поддержание нормативного состояния дороги», — рассказали в пресс-службе. Из-за мокрого снега и ледяного дождя 22 ноября на трассах региона ввели ограничения для такси, автобусов и большегрузов. Ограничения несколько раз продлили. Ориентировочно М-5 могут открыть для всех видов транспорта с 17:00. Из-за погоды на усиленный режим перешли и составы ГИБДД. По прогнозам синоптиков непогода останется в регионе до 24 ноября. Среди неблагоприятных явлений ожидаются также перепады температуры.