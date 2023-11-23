На трассы Челябинской области с 22 ноября выведен весь состав техники дорслужб из-за непогоды. Кадрами обработки федеральных дорог от снега и гололеда с URA.RU поделились в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Продолжается очистка и просыпка трассы М-5 „Урал“. Весь парк дорожной техники подрядных организаций выведен на поддержание нормативного состояния дороги», — рассказали в пресс-службе.
Из-за мокрого снега и ледяного дождя 22 ноября на трассах региона ввели ограничения для такси, автобусов и большегрузов. Ограничения несколько раз продлили. Ориентировочно М-5 могут открыть для всех видов транспорта с 17:00. Из-за погоды на усиленный режим перешли и составы ГИБДД.
По прогнозам синоптиков непогода останется в регионе до 24 ноября. Среди неблагоприятных явлений ожидаются также перепады температуры.
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