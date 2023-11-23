Пермяка госпитализировали с поезда «Адлер-Пермь»

23 ноября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

На вокзал прибыла медицина катастроф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одного из пассажиров поезда «Адлер-Пермь», попавшего в аварию, госпитализировали прямо с железнодорожного вокзала Пермь II. Об этом сообщает минздрав Пермского края в своем telegram-канале. «В Перми на вокзале Пермь-2 за медицинской помощью обратился один пассажир. Мужчина получил травмы при столкновении поезда. Валерий вспоминает два сильных удара, в момент толчка он сильно ударился», — сообщает министерство. Также специалисты медицины катастроф осмотрели и других пассажиров. У многих появились синяки и ушибы. Поезд «Адлер-Пермь» попал в аварию днем 22 ноября в Ульяновской области. Поезд врезался по встречной с маневренным составом. По прибытии в Пермь пассажиры рассказали URA.RU о травмах, которые получили в момент столкновения. Кто-то обжегся кипятком, кому-то выбило зуб.

Одного из пассажиров поезда «Адлер-Пермь», попавшего в аварию, госпитализировали прямо с железнодорожного вокзала Пермь II. Об этом сообщает минздрав Пермского края в своем telegram-канале. «В Перми на вокзале Пермь-2 за медицинской помощью обратился один пассажир. Мужчина получил травмы при столкновении поезда. Валерий вспоминает два сильных удара, в момент толчка он сильно ударился», — сообщает министерство. Также специалисты медицины катастроф осмотрели и других пассажиров. У многих появились синяки и ушибы. Поезд «Адлер-Пермь» попал в аварию днем 22 ноября в Ульяновской области. Поезд врезался по встречной с маневренным составом. По прибытии в Пермь пассажиры рассказали URA.RU о травмах, которые получили в момент столкновения. Кто-то обжегся кипятком, кому-то выбило зуб.