Пермяка госпитализировали с поезда «Адлер-Пермь»

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, медицина катастроф, машина скорой помощи, скорая помощь
На вокзал прибыла медицина катастроф Фото:

Одного из пассажиров поезда «Адлер-Пермь», попавшего в аварию, госпитализировали прямо с железнодорожного вокзала Пермь II. Об этом сообщает минздрав Пермского края в своем telegram-канале.

«В Перми на вокзале Пермь-2 за медицинской помощью обратился один пассажир. Мужчина получил травмы при столкновении поезда. Валерий вспоминает два сильных удара, в момент толчка он сильно ударился», — сообщает министерство. Также специалисты медицины катастроф осмотрели и других пассажиров. У многих появились синяки и ушибы.

Поезд «Адлер-Пермь» попал в аварию днем 22 ноября в Ульяновской области. Поезд врезался по встречной с маневренным составом. По прибытии в Пермь пассажиры рассказали URA.RU о травмах, которые получили в момент столкновения. Кто-то обжегся кипятком, кому-то выбило зуб.

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Одного из пассажиров поезда «Адлер-Пермь», попавшего в аварию, госпитализировали прямо с железнодорожного вокзала Пермь II. Об этом сообщает минздрав Пермского края в своем telegram-канале. «В Перми на вокзале Пермь-2 за медицинской помощью обратился один пассажир. Мужчина получил травмы при столкновении поезда. Валерий вспоминает два сильных удара, в момент толчка он сильно ударился», — сообщает министерство. Также специалисты медицины катастроф осмотрели и других пассажиров. У многих появились синяки и ушибы. Поезд «Адлер-Пермь» попал в аварию днем 22 ноября в Ульяновской области. Поезд врезался по встречной с маневренным составом. По прибытии в Пермь пассажиры рассказали URA.RU о травмах, которые получили в момент столкновения. Кто-то обжегся кипятком, кому-то выбило зуб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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