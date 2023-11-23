Пермяка госпитализировали с поезда «Адлер-Пермь»

Одного из пассажиров поезда «Адлер-Пермь», попавшего в аварию, госпитализировали прямо с железнодорожного вокзала Пермь II. Об этом сообщает минздрав Пермского края в своем telegram-канале.
«В Перми на вокзале Пермь-2 за медицинской помощью обратился один пассажир. Мужчина получил травмы при столкновении поезда. Валерий вспоминает два сильных удара, в момент толчка он сильно ударился», — сообщает министерство. Также специалисты медицины катастроф осмотрели и других пассажиров. У многих появились синяки и ушибы.
Поезд «Адлер-Пермь» попал в аварию днем 22 ноября в Ульяновской области. Поезд врезался по встречной с маневренным составом. По прибытии в Пермь пассажиры рассказали URA.RU о травмах, которые получили в момент столкновения. Кто-то обжегся кипятком, кому-то выбило зуб.
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