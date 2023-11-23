Армия и оружие В НАТО предложили разрешить военным перемещаться по всей Европе 23 ноября 2023 в 18:32 Размер текста - 17 + Александр Соллфранк отметил, что НАТО нужно быстрее принимать решение Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie В Европе необходим «военный Шенген», который позволит солдатам свободно передвигаться по странам ЕС. Об этом заявил глава логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк. По его словам, это упростит передвижение войск в случае конфликта НАТО и РФ. «Хотел бы видеть „военный Шенген“, зону свободного военного прохода, аналогичную политической Шенгенской зоне, которая позволяет свободное передвижение внутри большей части ЕС», — заявил Соллфранк в беседе с Reuters. Он отметил, что НАТО нужно быстрее принимать решение, так как могут начаться серьезные проблемы по передвижению войск в случае конфликта с РФ. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что альянсу не хватает времени. Он назвал конфликт на Украине битвой логистики. Ранее сообщалось, что США и Брюссель начали поставлять оружие в Восточную Европу с целью начать войну НАТО против РФ в начале 2030 года. Такая дата готовности к вооруженному конфликту указана в руководящем документа альянса. Российские военные аналитики отметили, что альянс в рамках полномасштабных учений в Балтийском море могут отрабатывать сценарий захвата части территорий РФ. В Европе необходим «военный Шенген», который позволит солдатам свободно передвигаться по странам ЕС. Об этом заявил глава логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк. По его словам, это упростит передвижение войск в случае конфликта НАТО и РФ. «Хотел бы видеть „военный Шенген“, зону свободного военного прохода, аналогичную политической Шенгенской зоне, которая позволяет свободное передвижение внутри большей части ЕС», — заявил Соллфранк в беседе с Reuters. Он отметил, что НАТО нужно быстрее принимать решение, так как могут начаться серьезные проблемы по передвижению войск в случае конфликта с РФ. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что альянсу не хватает времени. Он назвал конфликт на Украине битвой логистики. Ранее сообщалось, что США и Брюссель начали поставлять оружие в Восточную Европу с целью начать войну НАТО против РФ в начале 2030 года. Такая дата готовности к вооруженному конфликту указана в руководящем документа альянса. Российские военные аналитики отметили, что альянс в рамках полномасштабных учений в Балтийском море могут отрабатывать сценарий захвата части территорий РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям