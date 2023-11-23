Командир «Ахмата» предрек, когда Украина отступит и решится на переговоры

Командир «Ахмата»: весной Украина решится на мирные переговоры с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, украина, танк, всу, stock
Апти Алаудинов заявил, что ВСУ признают плачевную ситуацию на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Весной 2024 года Украина решится на мирные переговоры с РФ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, зима будет решающей.

«Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет „дергать“ в сторону переговоров с Россией», — сообщил Алаудинов у себя в telegram-канале. По его словам, бойцы ВСУ осознают, что попали в плачевную ситуацию.

Алаудинов заявил, что лично общается с украинскими пленными. Он отметил, что ВСУ не бросают попытки наступления, так как «сзади сидит хозяин и напирает штыком в спину».

Командир «Ахмата» подчеркнул, что в переговорах РФ не будет соглашаться с условиями киевского режима. Он заявил, что говорить будут только о капитуляции Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ никогда не была против мирных переговоров с киевским режимом. Он назвал ситуацию на Украине трагедией, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Весной 2024 года Украина решится на мирные переговоры с РФ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, зима будет решающей. «Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет „дергать“ в сторону переговоров с Россией», — сообщил Алаудинов у себя в telegram-канале. По его словам, бойцы ВСУ осознают, что попали в плачевную ситуацию. Алаудинов заявил, что лично общается с украинскими пленными. Он отметил, что ВСУ не бросают попытки наступления, так как «сзади сидит хозяин и напирает штыком в спину». Командир «Ахмата» подчеркнул, что в переговорах РФ не будет соглашаться с условиями киевского режима. Он заявил, что говорить будут только о капитуляции Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ никогда не была против мирных переговоров с киевским режимом. Он назвал ситуацию на Украине трагедией, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...