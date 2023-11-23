Командир «Ахмата» предрек, когда Украина отступит и решится на переговоры

Командир «Ахмата»: весной Украина решится на мирные переговоры с РФ

23 ноября 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов заявил, что ВСУ признают плачевную ситуацию на фронте Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Весной 2024 года Украина решится на мирные переговоры с РФ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, зима будет решающей. «Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет „дергать“ в сторону переговоров с Россией», — сообщил Алаудинов у себя в telegram-канале . По его словам, бойцы ВСУ осознают, что попали в плачевную ситуацию. Алаудинов заявил, что лично общается с украинскими пленными. Он отметил, что ВСУ не бросают попытки наступления, так как «сзади сидит хозяин и напирает штыком в спину». Командир «Ахмата» подчеркнул, что в переговорах РФ не будет соглашаться с условиями киевского режима. Он заявил, что говорить будут только о капитуляции Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ никогда не была против мирных переговоров с киевским режимом. Он назвал ситуацию на Украине трагедией, передает RT.

Весной 2024 года Украина решится на мирные переговоры с РФ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, зима будет решающей. «Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет „дергать“ в сторону переговоров с Россией», — сообщил Алаудинов у себя в telegram-канале. По его словам, бойцы ВСУ осознают, что попали в плачевную ситуацию. Алаудинов заявил, что лично общается с украинскими пленными. Он отметил, что ВСУ не бросают попытки наступления, так как «сзади сидит хозяин и напирает штыком в спину». Командир «Ахмата» подчеркнул, что в переговорах РФ не будет соглашаться с условиями киевского режима. Он заявил, что говорить будут только о капитуляции Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ никогда не была против мирных переговоров с киевским режимом. Он назвал ситуацию на Украине трагедией, передает RT.