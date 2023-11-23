Названы самые большие и маленькие пенсии в РФ

«Известия»: самая большая пенсия в РФ составляет 40 тысяч рублей

24 ноября 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

В РФ самую большую пенсию получают жители Чукотки Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России самые высокие пенсии в размере 40 тысяч рублей получают жители Чукотки, а самые маленькие выплаты в размере 17 тысяч рублей — жители Кабардино-Балкарии. Такие данные следуют из статистики Социального фонда (СФР). «Самые большие выплаты по старости неработающим гражданам назначаются жителям Чукотки — 40 тысяч рублей, а самые низкие — пенсионерам Кабардино-Балкарской республики в размере 17 тысяч рублей. Разница составляет почти 23 тысячи рублей», — данные статистики передают «Известия». Средняя сумма пенсий по всей стране составила 21,8 тысяч рублей. Совет Федерации принял закон об увеличении выплаты до 133,05 рубля стоимости одного пенсионного коэффициента. Там отмечали, что часть бюджета РФ в следующем году будет направлена на решение социальных вопросов, в том числе и на повышение пенсий. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский отмечал, что сейчас в России самые большие пенсии имеют госслужащие, военные, космонавты и летчики-испытатели.

В России самые высокие пенсии в размере 40 тысяч рублей получают жители Чукотки, а самые маленькие выплаты в размере 17 тысяч рублей — жители Кабардино-Балкарии. Такие данные следуют из статистики Социального фонда (СФР). «Самые большие выплаты по старости неработающим гражданам назначаются жителям Чукотки — 40 тысяч рублей, а самые низкие — пенсионерам Кабардино-Балкарской республики в размере 17 тысяч рублей. Разница составляет почти 23 тысячи рублей», — данные статистики передают «Известия». Средняя сумма пенсий по всей стране составила 21,8 тысяч рублей. Совет Федерации принял закон об увеличении выплаты до 133,05 рубля стоимости одного пенсионного коэффициента. Там отмечали, что часть бюджета РФ в следующем году будет направлена на решение социальных вопросов, в том числе и на повышение пенсий. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский отмечал, что сейчас в России самые большие пенсии имеют госслужащие, военные, космонавты и летчики-испытатели.