23 ноября 2023

В России рекордно подорожали бананы

Росстат: розничная цена на бананы выросла до 143 рублей за килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, бананы, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет, продукты питания
Розничная цена на бананы выросла до 143,4 рубля за килограмм, передает Росстат Фото:

В России подорожали бананы на 47%. Теперь их розничная стоимость составляет 143,4 рубля за килограмм. Это рекордное повышение цены, начиная с 2000 года. Об этом сообщает Росстат.

«В октябре 2023 года средняя розничная цена один килограмм бананов поднялась до 143,4 руб. По сравнению с октябрем прошлого года их стоимость выросла на 47%. Такой темп подорожания в годовом выражении стал самым заметным за период наблюдения с 2000 года», — уточнил Росстат, передает РБК.

Росстат также отметил подорожание других продуктов. В период с 14 по 20 ноября больше всего выросла стоимость на куриные яйца. Также сообщалось о повышении цены на сосиски, хлеб и масло.

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В России подорожали бананы на 47%. Теперь их розничная стоимость составляет 143,4 рубля за килограмм. Это рекордное повышение цены, начиная с 2000 года. Об этом сообщает Росстат. «В октябре 2023 года средняя розничная цена один килограмм бананов поднялась до 143,4 руб. По сравнению с октябрем прошлого года их стоимость выросла на 47%. Такой темп подорожания в годовом выражении стал самым заметным за период наблюдения с 2000 года», — уточнил Росстат, передает РБК. Росстат также отметил подорожание других продуктов. В период с 14 по 20 ноября больше всего выросла стоимость на куриные яйца. Также сообщалось о повышении цены на сосиски, хлеб и масло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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