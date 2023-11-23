В России рекордно подорожали бананы

Росстат: розничная цена на бананы выросла до 143 рублей за килограмм

Розничная цена на бананы выросла до 143,4 рубля за килограмм, передает Росстат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России подорожали бананы на 47%. Теперь их розничная стоимость составляет 143,4 рубля за килограмм. Это рекордное повышение цены, начиная с 2000 года. Об этом сообщает Росстат.

«В октябре 2023 года средняя розничная цена один килограмм бананов поднялась до 143,4 руб. По сравнению с октябрем прошлого года их стоимость выросла на 47%. Такой темп подорожания в годовом выражении стал самым заметным за период наблюдения с 2000 года», — уточнил Росстат, передает РБК.

Росстат также отметил подорожание других продуктов. В период с 14 по 20 ноября больше всего выросла стоимость на куриные яйца. Также сообщалось о повышении цены на сосиски, хлеб и масло.