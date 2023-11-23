В Кургане ищут очевидцев ДТП с пешеходом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Восточный водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции ищут виновника происшествия. Об этом сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России.

«Утром 23 ноября на улице Гагарина вблизи дома 36 „Б“ водитель, управляя неустановленным автомобилем, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода 1976 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», — говорится в сообщении. Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную группу по телефонам: 25-64-90, 77-51-76 и 77-52-28.

Ранее URA.RU писало о двух смертельных ДТП с участием пешеходов. Одна авария произошла в Кургане, другая — в Шадринском округе.