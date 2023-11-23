23 ноября 2023

ГИБДД ищет водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В Кургане ищут очевидцев ДТП с пешеходом Фото:

В Кургане в микрорайоне Восточный водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции ищут виновника происшествия. Об этом сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России.

«Утром 23 ноября на улице Гагарина вблизи дома 36 „Б“ водитель, управляя неустановленным автомобилем, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода 1976 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», — говорится в сообщении. Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную группу по телефонам: 25-64-90, 77-51-76 и 77-52-28.

Ранее URA.RU писало о двух смертельных ДТП с участием пешеходов. Одна авария произошла в Кургане, другая — в Шадринском округе.

В Кургане ищут очевидцев ДТП в Восточном районе города, в котором сбили пешехода
В Кургане ищут очевидцев ДТП в Восточном районе города, в котором сбили пешехода
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в микрорайоне Восточный водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции ищут виновника происшествия. Об этом сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России. «Утром 23 ноября на улице Гагарина вблизи дома 36 „Б“ водитель, управляя неустановленным автомобилем, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода 1976 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», — говорится в сообщении. Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную группу по телефонам: 25-64-90, 77-51-76 и 77-52-28. Ранее URA.RU писало о двух смертельных ДТП с участием пешеходов. Одна авария произошла в Кургане, другая — в Шадринском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...