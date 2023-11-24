Baza: беспилотник взорвался в воинской части в Волгоградской области

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Три беспилотника уничтожили над Волгоградской областью, сообщили в МО РФ Фото:
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Три беспилотника самолетного типа попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области. Один из БПЛА взорвался на территории части, передает telegram-канал Baza.

«Попытка атаки одной из частей в Городищенском районе области произошла в ночь на 24 ноября. Всего в сторону части летело три беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, все они были подавлены силами РЭБ», — говорится в публикации. По данным канала, один из беспилотников упал на территории воинской части, после чего взорвался. Пострадавших и разрушений нет, уточнили авторы.

По данным Минобороны России, ВСУ атаковали территорию РФ в ночь на 24 ноября 16 беспилотниками, 13 из них были уничтожены над Крымским полуостровом, три — над территорией Волгоградской области.

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Три беспилотника самолетного типа попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области. Один из БПЛА взорвался на территории части, передает telegram-канал Baza. «Попытка атаки одной из частей в Городищенском районе области произошла в ночь на 24 ноября. Всего в сторону части летело три беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, все они были подавлены силами РЭБ», — говорится в публикации. По данным канала, один из беспилотников упал на территории воинской части, после чего взорвался. Пострадавших и разрушений нет, уточнили авторы. По данным Минобороны России, ВСУ атаковали территорию РФ в ночь на 24 ноября 16 беспилотниками, 13 из них были уничтожены над Крымским полуостровом, три — над территорией Волгоградской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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