Baza: беспилотник взорвался в воинской части в Волгоградской области

24 ноября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Три беспилотника уничтожили над Волгоградской областью, сообщили в МО РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три беспилотника самолетного типа попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области. Один из БПЛА взорвался на территории части, передает telegram-канал Baza. «Попытка атаки одной из частей в Городищенском районе области произошла в ночь на 24 ноября. Всего в сторону части летело три беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, все они были подавлены силами РЭБ», — говорится в публикации. По данным канала, один из беспилотников упал на территории воинской части, после чего взорвался. Пострадавших и разрушений нет, уточнили авторы. По данным Минобороны России, ВСУ атаковали территорию РФ в ночь на 24 ноября 16 беспилотниками, 13 из них были уничтожены над Крымским полуостровом, три — над территорией Волгоградской области.

Три беспилотника самолетного типа попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области. Один из БПЛА взорвался на территории части, передает telegram-канал Baza. «Попытка атаки одной из частей в Городищенском районе области произошла в ночь на 24 ноября. Всего в сторону части летело три беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, все они были подавлены силами РЭБ», — говорится в публикации. По данным канала, один из беспилотников упал на территории воинской части, после чего взорвался. Пострадавших и разрушений нет, уточнили авторы. По данным Минобороны России, ВСУ атаковали территорию РФ в ночь на 24 ноября 16 беспилотниками, 13 из них были уничтожены над Крымским полуостровом, три — над территорией Волгоградской области.