Baza: беспилотник взорвался в воинской части в Волгоградской области

Три беспилотника самолетного типа попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области. Один из БПЛА взорвался на территории части, передает telegram-канал Baza.
«Попытка атаки одной из частей в Городищенском районе области произошла в ночь на 24 ноября. Всего в сторону части летело три беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, все они были подавлены силами РЭБ», — говорится в публикации. По данным канала, один из беспилотников упал на территории воинской части, после чего взорвался. Пострадавших и разрушений нет, уточнили авторы.
По данным Минобороны России, ВСУ атаковали территорию РФ в ночь на 24 ноября 16 беспилотниками, 13 из них были уничтожены над Крымским полуостровом, три — над территорией Волгоградской области.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.