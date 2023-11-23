В отдаленных районах ЯНАО построят новые пожарные депо

В Салемале и Пуровске (ЯНАО) появятся здания для пожарных машин. Также пресс-служба окружного правительство сообщила о постройке депо для Надымского спасательного-отряда.
«В будущем году для ямальских пожарных и спасателей планируют возвести три новых здания. Два новых пожарных депо появятся в Салемале и Пуровске, быстровозводимое здание для поисково-спасательного отряда Ямалспаса — в Надыме», — говорится в сообщении.
В 2024 году установят 12 пожарных водоемов на территории Шурышкарского района. В целях безопасности населения планируется введение в работу техники, которая фиксирует факт возникновения пожара. В округе установят почти тысячу извещателей с GSM оповещением.
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