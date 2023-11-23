23 ноября 2023

В отдаленных районах ЯНАО построят новые пожарные депо

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, пожарное депо
Для безопасности нескольких районов Ямала построят здания для пожарных служб Фото:

В Салемале и Пуровске (ЯНАО) появятся здания для пожарных машин. Также пресс-служба окружного правительство сообщила о постройке депо для Надымского спасательного-отряда.

«В будущем году для ямальских пожарных и спасателей планируют возвести три новых здания. Два новых пожарных депо появятся в Салемале и Пуровске, быстровозводимое здание для поисково-спасательного отряда Ямалспаса — в Надыме», — говорится в сообщении.

В 2024 году установят 12 пожарных водоемов на территории Шурышкарского района. В целях безопасности населения планируется введение в работу техники, которая фиксирует факт возникновения пожара. В округе установят почти тысячу извещателей с GSM оповещением.

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В Салемале и Пуровске (ЯНАО) появятся здания для пожарных машин. Также пресс-служба окружного правительство сообщила о постройке депо для Надымского спасательного-отряда. «В будущем году для ямальских пожарных и спасателей планируют возвести три новых здания. Два новых пожарных депо появятся в Салемале и Пуровске, быстровозводимое здание для поисково-спасательного отряда Ямалспаса — в Надыме», — говорится в сообщении. В 2024 году установят 12 пожарных водоемов на территории Шурышкарского района. В целях безопасности населения планируется введение в работу техники, которая фиксирует факт возникновения пожара. В округе установят почти тысячу извещателей с GSM оповещением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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