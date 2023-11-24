Mash: россияне столкнутся с дефицитом запчастей для Hyundai и KIA

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Автоцентры прогнозируют дефицит оригинальных автозапчастей для автомобилей Hyundai и KIA Фото:
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В России ожидается дефицит запчастей к автомобилям марки Hyundai и KIA. Об этом предупреждают представители автоцентров в стране.

«Дефицит оригинальных запчастей к Hyundai, KIA и прочим корейским машинам ожидается в России. Остатков на складах всего ничего, срок ожидания от трех месяцев. В перспективе — повышение цен», — уточняет Mash, ссылаясь на автоцентры. При этом сообщается о достаточном количестве расходников для техобслуживания автомобилей.

Дефицит автозапчастей появился в РФ после введения санкций со стороны Запада. Россию покинули крупнейшие автомобильные бренды. В связи с этим у россиян возрос запрос на отечественные авто. С начала года россияне потратили на автомобили «АвтоВАЗ» 168,7 миллиарда рублей.

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В России ожидается дефицит запчастей к автомобилям марки Hyundai и KIA. Об этом предупреждают представители автоцентров в стране. «Дефицит оригинальных запчастей к Hyundai, KIA и прочим корейским машинам ожидается в России. Остатков на складах всего ничего, срок ожидания от трех месяцев. В перспективе — повышение цен», — уточняет Mash, ссылаясь на автоцентры. При этом сообщается о достаточном количестве расходников для техобслуживания автомобилей. Дефицит автозапчастей появился в РФ после введения санкций со стороны Запада. Россию покинули крупнейшие автомобильные бренды. В связи с этим у россиян возрос запрос на отечественные авто. С начала года россияне потратили на автомобили «АвтоВАЗ» 168,7 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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