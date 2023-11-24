«Ленфильм» подтвердил отсутствие Щербакова, про побег которого писало URA.RU

24 ноября 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Федор Щербаков соблюдает карантин, сообщили в «Ленфильме» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI, гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков работает удаленно из-за болезни. Об этом URA.RU рассказала директор по стратегическим коммуникациям 1MI, советник генерального директора киностудии «Ленфильм» Юлия Фотченко, комментируя информацию о его побеге из России. Где именно находится медиаменеджер, она не раскрыла. Ранее источники URA.RU сообщили, что Щербаков покинул страну, поскольку ему грозило уголовное преследование. Согласно их данным, он уехал в Турцию. Произошло это после ареста пиарщика Антона Сафонова, с которым Щербакова связывают многие проекты. Сафронов подозревается в вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. «Генеральный директор киностудии „Ленфильм“ Федор Щербаков в настоящий момент на больничном. В период с 25 по 29 октября он находился в плановом очередном отпуске. Киностудия „Ленфильм“ не располагает информацией о том, где генеральный директор проводит свой отпуск. Болеет директор „Ленфильма“ с 16 ноября без отрыва от производства, но удаленно, так как вирус и карантин», — сказала Юлия Фотченко. По ее словам, медиаменеджер не имеет отношения к telegram-каналу «Временное правительство» и уголовному делу Сафонова. «Ваша информация о том, что Федор Щербаков „покинул Россию после закрытия паблика ‚Временное правительство‘, который ему приписывают, и дела Бровко и Сафонова“, не имеет ничего общего с реальной действительностью. „Комментировать слухи“ не считаю необходимым», — подчеркнула советник генерального директора киностудии «Ленфильм». По данным агентства, Щербакова с Сафоновым связывают каналы «Небрехня» и «Временное правительство», а также соучредительство в ООО «Диджитал софт». Как сообщал telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», кроме директора «Ростеха», деньги Сафонов вымогал у главы «Россетей» Андрея Рюмина. По словам источников URA.RU, эту кампанию развернул Щербаков, потому что потерял многомиллионные контракты на пиар «Россетей», а Сафонов выступил в качестве исполнителя. Щербаков же заверял, что только занимался пиаром и размещал коммерческие посты в рамках официальных договоров, а свою причастность к данным telegram-каналам всячески отрицает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI, гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков работает удаленно из-за болезни. Об этом URA.RU рассказала директор по стратегическим коммуникациям 1MI, советник генерального директора киностудии «Ленфильм» Юлия Фотченко, комментируя информацию о его побеге из России. Где именно находится медиаменеджер, она не раскрыла. Ранее источники URA.RU сообщили, что Щербаков покинул страну, поскольку ему грозило уголовное преследование. Согласно их данным, он уехал в Турцию. Произошло это после ареста пиарщика Антона Сафонова, с которым Щербакова связывают многие проекты. Сафронов подозревается в вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. «Генеральный директор киностудии „Ленфильм“ Федор Щербаков в настоящий момент на больничном. В период с 25 по 29 октября он находился в плановом очередном отпуске. Киностудия „Ленфильм“ не располагает информацией о том, где генеральный директор проводит свой отпуск. Болеет директор „Ленфильма“ с 16 ноября без отрыва от производства, но удаленно, так как вирус и карантин», — сказала Юлия Фотченко. По ее словам, медиаменеджер не имеет отношения к telegram-каналу «Временное правительство» и уголовному делу Сафонова. «Ваша информация о том, что Федор Щербаков „покинул Россию после закрытия паблика ‚Временное правительство‘, который ему приписывают, и дела Бровко и Сафонова“, не имеет ничего общего с реальной действительностью. „Комментировать слухи“ не считаю необходимым», — подчеркнула советник генерального директора киностудии «Ленфильм». По данным агентства, Щербакова с Сафоновым связывают каналы «Небрехня» и «Временное правительство», а также соучредительство в ООО «Диджитал софт». Как сообщал telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», кроме директора «Ростеха», деньги Сафонов вымогал у главы «Россетей» Андрея Рюмина. По словам источников URA.RU, эту кампанию развернул Щербаков, потому что потерял многомиллионные контракты на пиар «Россетей», а Сафонов выступил в качестве исполнителя. Щербаков же заверял, что только занимался пиаром и размещал коммерческие посты в рамках официальных договоров, а свою причастность к данным telegram-каналам всячески отрицает.