Полпред Якушев высказался про объединение Екатеринбурга с Тюменью

24 ноября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев высказал свое мнение по вопросу объединения Тюмени и Екатеринбурга Фото: Георгий Бергал © URA.RU Екатеринбург может объединиться с Тюменью в крупную агломерацию, но для этого необходимо закончить дорогу между городами. Такое мнение высказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. «Давайте все-таки разделим эти два вопроса. Когда мы говорим об объединении, у людей сразу немного туман в голове, и все думают о том, что мы говорим о некоей административном объединении. Агломерация — это действительно те связи, которые необходимы сегодня людям. Ну, во-первых, давайте закончим дорогу между Екатеринбургом и Тюменью. Это, наверное, будет первый шаг к тому, что между этими агломерациями не будет каких-либо проблем. И люди в течение буквально двух с половиной часов могут оказаться как в Екатеринбурге, так и в Тюмени», — заявил полпред Якушев на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве. По мнению Якушева, Екатеринбург и Тюмень очень многое объединяет, потому что они очень бурно развиваются. «Это культура, наука, это студенческие города. И когда у нас появится возможность активно курсировать между двумя этими мегаполисами, люди уже сами определят, что им дальше необходимо. И, соответственно, появятся общие социальные сервисы, которые будут работать там и там», — резюмировал он. 4 ноября 2023 года, в День народного единства, на ВДНХ в Москве открылась Международная выставка-форум «Россия». На полгода территория ВДНХ стала масштабной проекцией целой страны — здесь представлены все субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации, федеральные структуры, общественные организации. В проведении выставки «Россия» задействованы 67 объектов площадью 265 000 кв. м, в том числе 47 павильонов площадью свыше 237 000 кв. м, 12 временных павильонов свыше 23 000 кв. м. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбург может объединиться с Тюменью в крупную агломерацию, но для этого необходимо закончить дорогу между городами. Такое мнение высказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. «Давайте все-таки разделим эти два вопроса. Когда мы говорим об объединении, у людей сразу немного туман в голове, и все думают о том, что мы говорим о некоей административном объединении. Агломерация — это действительно те связи, которые необходимы сегодня людям. Ну, во-первых, давайте закончим дорогу между Екатеринбургом и Тюменью. Это, наверное, будет первый шаг к тому, что между этими агломерациями не будет каких-либо проблем. И люди в течение буквально двух с половиной часов могут оказаться как в Екатеринбурге, так и в Тюмени», — заявил полпред Якушев на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве. По мнению Якушева, Екатеринбург и Тюмень очень многое объединяет, потому что они очень бурно развиваются. «Это культура, наука, это студенческие города. И когда у нас появится возможность активно курсировать между двумя этими мегаполисами, люди уже сами определят, что им дальше необходимо. И, соответственно, появятся общие социальные сервисы, которые будут работать там и там», — резюмировал он. 4 ноября 2023 года, в День народного единства, на ВДНХ в Москве открылась Международная выставка-форум «Россия». На полгода территория ВДНХ стала масштабной проекцией целой страны — здесь представлены все субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации, федеральные структуры, общественные организации. В проведении выставки «Россия» задействованы 67 объектов площадью 265 000 кв. м, в том числе 47 павильонов площадью свыше 237 000 кв. м, 12 временных павильонов свыше 23 000 кв. м. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию.