В России возник резкий дефицит грузчиков и кладовщиков

25 ноября 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Дефицит складских работников составил более 20% по итогам 10 месяцев 2023 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России за 10 месяцев 2023 года более чем на 20% вырос дефицит складских работников. О нехватке грузчиков и кладовщиков заявил директор по логистике интернет-магазина бытовой техники HOLODILNIK.ru Сергей Сакалюк. «За 10 месяцев этого года дефицит линейного складского персонала в России вырос с 9% до 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно не хватает грузчиков, кладовщиков, комплектовщиков и водителей погрузчиков», — поделился с газетой «Известия» Сергей Сакалюк. Проблему подтвердили и аналитики сервиса по поиску работы HH.ru. Одна из причин дефицита кадров — в демографическом кризисе 1990-х годов, что привело к снижению количества трудоспособного населения. Помимо этого, из-за ослабления курса рубля и роста инфляции снизился поток рабочей силы из стран Средней Азии. С проблемой не справляется даже рост зарплат складского персонала и улучшение условий труда. В среднем доходы данной категории работников выросли от 5% до 30% в зависимости от должности. В перспективе планируется бороться с кадровым голодом за счет сотрудников из стран Африки и Северной Кореи, добавили аналитики сервиса по поиску работы. В целом, дефицит кадров в России будет увеличиваться на протяжении 2020-х годов, отмечает директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. Кризис особенно ощущается в секторе производства. Повышение заработной платы становится естественным следствием этой проблемы, поскольку квалифицированные кадры переманиваются с одного предприятия на другое. Так, начиная с апреля 2022 года, увеличилось число россиян с заработной платой свыше 100 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России за 10 месяцев 2023 года более чем на 20% вырос дефицит складских работников. О нехватке грузчиков и кладовщиков заявил директор по логистике интернет-магазина бытовой техники HOLODILNIK.ru Сергей Сакалюк. «За 10 месяцев этого года дефицит линейного складского персонала в России вырос с 9% до 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно не хватает грузчиков, кладовщиков, комплектовщиков и водителей погрузчиков», — поделился с газетой «Известия» Сергей Сакалюк. Проблему подтвердили и аналитики сервиса по поиску работы HH.ru. Одна из причин дефицита кадров — в демографическом кризисе 1990-х годов, что привело к снижению количества трудоспособного населения. Помимо этого, из-за ослабления курса рубля и роста инфляции снизился поток рабочей силы из стран Средней Азии. С проблемой не справляется даже рост зарплат складского персонала и улучшение условий труда. В среднем доходы данной категории работников выросли от 5% до 30% в зависимости от должности. В перспективе планируется бороться с кадровым голодом за счет сотрудников из стран Африки и Северной Кореи, добавили аналитики сервиса по поиску работы. В целом, дефицит кадров в России будет увеличиваться на протяжении 2020-х годов, отмечает директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. Кризис особенно ощущается в секторе производства. Повышение заработной платы становится естественным следствием этой проблемы, поскольку квалифицированные кадры переманиваются с одного предприятия на другое. Так, начиная с апреля 2022 года, увеличилось число россиян с заработной платой свыше 100 тысяч рублей.