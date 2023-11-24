24 ноября 2023

На границе России и Финляндии остался один работающий пункт пропуска

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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Большинство КПП на границе России и Финляндии не будут работать до 23 декабря Фото:

КПП «Райя-Йоосеппи» — «Лотта» в Кольском районе с 25 ноября стал последним функционирующим пунктом пропуска на границе России и Финляндии. Финская сторона объясняет введенные ограничения борьбой с наплывом ближневосточных мигрантов. Об этом сообщает РБК.

«На границе России и Финляндии остался открытым один пункт пропуска — „Райя-Йоосеппи“. С российской стороны это КПП „Лотта“ в Мурманской области. О закрытие границ анонсировал финский премьер Петтери Орпо в связи с нашествием мигрантов», — говорится в материале.

Большинство КПП не будут работать до 23 декабря. Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен одобрил проект по закрытию КПП на границе с РФ. В ночь на 18 ноября Финляндия приняла решение о закрытии четырех пограничных пунктов на восточной границе: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматре» и «Ниирале».

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КПП «Райя-Йоосеппи» — «Лотта» в Кольском районе с 25 ноября стал последним функционирующим пунктом пропуска на границе России и Финляндии. Финская сторона объясняет введенные ограничения борьбой с наплывом ближневосточных мигрантов. Об этом сообщает РБК. «На границе России и Финляндии остался открытым один пункт пропуска — „Райя-Йоосеппи“. С российской стороны это КПП „Лотта“ в Мурманской области. О закрытие границ анонсировал финский премьер Петтери Орпо в связи с нашествием мигрантов», — говорится в материале. Большинство КПП не будут работать до 23 декабря. Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен одобрил проект по закрытию КПП на границе с РФ. В ночь на 18 ноября Финляндия приняла решение о закрытии четырех пограничных пунктов на восточной границе: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматре» и «Ниирале».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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