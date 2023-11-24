На границе России и Финляндии остался один работающий пункт пропуска

25 ноября 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Большинство КПП на границе России и Финляндии не будут работать до 23 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU КПП «Райя-Йоосеппи» — «Лотта» в Кольском районе с 25 ноября стал последним функционирующим пунктом пропуска на границе России и Финляндии. Финская сторона объясняет введенные ограничения борьбой с наплывом ближневосточных мигрантов. Об этом сообщает РБК. «На границе России и Финляндии остался открытым один пункт пропуска — „Райя-Йоосеппи“. С российской стороны это КПП „Лотта“ в Мурманской области. О закрытие границ анонсировал финский премьер Петтери Орпо в связи с нашествием мигрантов», — говорится в материале. Большинство КПП не будут работать до 23 декабря. Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен одобрил проект по закрытию КПП на границе с РФ. В ночь на 18 ноября Финляндия приняла решение о закрытии четырех пограничных пунктов на восточной границе: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматре» и «Ниирале».

КПП «Райя-Йоосеппи» — «Лотта» в Кольском районе с 25 ноября стал последним функционирующим пунктом пропуска на границе России и Финляндии. Финская сторона объясняет введенные ограничения борьбой с наплывом ближневосточных мигрантов. Об этом сообщает РБК. «На границе России и Финляндии остался открытым один пункт пропуска — „Райя-Йоосеппи“. С российской стороны это КПП „Лотта“ в Мурманской области. О закрытие границ анонсировал финский премьер Петтери Орпо в связи с нашествием мигрантов», — говорится в материале. Большинство КПП не будут работать до 23 декабря. Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен одобрил проект по закрытию КПП на границе с РФ. В ночь на 18 ноября Финляндия приняла решение о закрытии четырех пограничных пунктов на восточной границе: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматре» и «Ниирале».