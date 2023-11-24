В центре Украины прогремели взрывы

Местные жители сообщили о серии взрывов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В городе Кропивницком (Кировоградская область Украины) прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Город находится в центральной части Украины.
«Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Зеркало недели».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве на левом берегу были слышны сильные взрывы. По его словам, в городе сработала система ПВО.
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