24 ноября 2023

В центре Украины прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители сообщили о серии взрывов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Кропивницком (Кировоградская область Украины) прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Город находится в центральной части Украины.

«Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Зеркало недели».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве на левом берегу были слышны сильные взрывы. По его словам, в городе сработала система ПВО.

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В городе Кропивницком (Кировоградская область Украины) прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Город находится в центральной части Украины. «Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Зеркало недели». Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве на левом берегу были слышны сильные взрывы. По его словам, в городе сработала система ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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