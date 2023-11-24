В центре Украины прогремели взрывы

25 ноября 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Местные жители сообщили о серии взрывов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Кропивницком (Кировоградская область Украины) прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Город находится в центральной части Украины. «Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Зеркало недели». Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве на левом берегу были слышны сильные взрывы. По его словам, в городе сработала система ПВО.

В городе Кропивницком (Кировоградская область Украины) прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Город находится в центральной части Украины. «Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Зеркало недели». Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве на левом берегу были слышны сильные взрывы. По его словам, в городе сработала система ПВО.