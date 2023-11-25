Экономист рассказал, как увеличить пенсию

Экономист Беляев: пенсия зависит от размера зарплаты

Получение статуса ветерана труда позволит увеличить пенсионные выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Человек должен накопить определенный стаж и определенное количество пенсионных баллов для увеличения пенсии. Об этом сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Чем выше ваша зарплата, тем больше баллов вы накапливаете, тем больше у вас будет пенсия», — заявил Беляев в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что пенсионные баллы зависят от уровня зарплаты.

Экономист посоветовал для увеличения пенсии уехать на север для заработка определенного стажа, чтобы получать региональный выплаты, а потом вернуться на основное место проживания. Он добавил, что получение статуса ветерана труда позволит увеличить пенсионные выплаты, а также предоставит определенные льготы.

По словам Беляева, благодаря индивидуальному пенсионному плану можно получить софинансирование от государства. «Но государство добавляет не более 3 тысяч в месяц», — заявил эксперт. Он отметил, что максимальная сумма начисления за год составляет 36 тысяч рублей. Софинансирование государства длится три года. Беляев подчеркнул, что 108 тысяч рублей за несколько лет — это небольшая сумма для пенсионного плана.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что с 1 января 2024 года в РФ будут проиндексированы страховые пенсии по старости на 7,5% для неработающих пенсионеров. Совет Федерации принял закон об увеличении до 133,05 рубля стоимости одного пенсионного коэффициента.