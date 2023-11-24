24 ноября 2023

Екатеринбуржцы встретили поезд Деда Мороза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Челябинск, дед мороз, поезд деда мороза
Поезд Деда Мороза путешествует по всем российским городам Фото:

На Железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл поезд Деда Мороза, который отправился в путешествие по городам России. Встретить главного волшебника на перроне собрались сотни человек, рассказал читатель URA.RU.

«Поезд прибыл без опозданий, ровно в 10 часов. Посмотреть на Деда Мороза пришли сотни человек, в основном родители с детьми. На станции толкотня, но настроение у всех приподнятое», — уверил собеседник агентства.

В свое путешествие Дед Мороз отправился из резиденции в Великом Устюге 12 ноября. Он посетит более 80 городов России. В Свердловской области он уже успел накануне сделать остановку в Нижнем Тагиле. Местных жителей напугал дым над поездом главного волшебника. В СвЖД успокоили людей и заметили, что они могли принять за искры гирлянду.

Поезд Деда Мороза украшен гирляндами
Поезд Деда Мороза украшен гирляндами
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Сказочные персонажи поздравили екатеринбуржцев с наступающим Новым годом
Сказочные персонажи поздравили екатеринбуржцев с наступающим Новым годом
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На перроне Деда Мороза и Снегурочку ждали сотни людей
На перроне Деда Мороза и Снегурочку ждали сотни людей
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На Железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл поезд Деда Мороза, который отправился в путешествие по городам России. Встретить главного волшебника на перроне собрались сотни человек, рассказал читатель URA.RU. «Поезд прибыл без опозданий, ровно в 10 часов. Посмотреть на Деда Мороза пришли сотни человек, в основном родители с детьми. На станции толкотня, но настроение у всех приподнятое», — уверил собеседник агентства. В свое путешествие Дед Мороз отправился из резиденции в Великом Устюге 12 ноября. Он посетит более 80 городов России. В Свердловской области он уже успел накануне сделать остановку в Нижнем Тагиле. Местных жителей напугал дым над поездом главного волшебника. В СвЖД успокоили людей и заметили, что они могли принять за искры гирлянду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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