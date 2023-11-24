Свердловчан напугал дым над поездом Деда Мороза. Видео

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Отправление поезда Деда Мороза с железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский. Екатеринбург, екатеринбург пассажирский, железная дорога, поезд деда мороза
Свердловчане заметили дым над «Поездом Деда Мороза» (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) людей напугал дым над «Поездом Деда Мороза». Видео инцидента появилось в соцсетях.

«Сегодня, 24 ноября на железнодорожный вокзал Нижнего Тагила прибыл долгожданный „Поезд Деда Мороза“. Однако, в какой-то момент что-то явно пошло не так и поезд загорелся», — сообщает очевидец. Его слова передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

В СвЖД (Свердловская железная дорога) URA.RU рассказали, что с «Поездом Деда Мороза» все в порядке. «Возможно, действительно гирлянду приняли за искры. Но никаких инцидентов не было». Поэтому завтрашнее прибытие в Екатеринбург ожидается по графику.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) людей напугал дым над «Поездом Деда Мороза». Видео инцидента появилось в соцсетях. «Сегодня, 24 ноября на железнодорожный вокзал Нижнего Тагила прибыл долгожданный „Поезд Деда Мороза“. Однако, в какой-то момент что-то явно пошло не так и поезд загорелся», — сообщает очевидец. Его слова передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В СвЖД (Свердловская железная дорога) URA.RU рассказали, что с «Поездом Деда Мороза» все в порядке. «Возможно, действительно гирлянду приняли за искры. Но никаких инцидентов не было». Поэтому завтрашнее прибытие в Екатеринбург ожидается по графику.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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