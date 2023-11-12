Дед Мороз отправился в путешествие по регионам России. Видео

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Лесной каток в Радуга парке. Екатеринбург, каток, радуга парк, дед мороз
Дед Мороз отправился на поезде по городам России из Великого Устюга Фото:

Дед Мороз отправился в путешествие по регионам России на поезде. В ходе поездки он посетит более 80 городов страны. Свое путешествие главный символ Нового года начал из резиденции в Великом Устюге, сообщили в железнодорожной компании РЖД.

«Дед Мороз отправился в очередное большое путешествие на своем волшебном поезде. <…> Оно продлится 64 дня. Поезд проедет более 32 тысяч километров и сделает остановки более чем в 80 городах России», — сообщили представители РЖД в своем telegram-канале. Первой остановкой для Деда Мороза станут территории в Ямало-Ненецком автономном округе и республике Коми.

До конца текущего месяца главный новогодний символ также проедет через Нижний Тагил, Екатеринбург, Тюмень и другие российские города. Все путешествие займет у Деда Мороза 64 дня.

В начале лета у российского президента Владимира Путина маленький мальчик спросил, кто главнее — он или Дед Мороз. Тогда лидер страны ответил, что главным является именно Дед Мороз.

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Дед Мороз отправился в путешествие по регионам России на поезде. В ходе поездки он посетит более 80 городов страны. Свое путешествие главный символ Нового года начал из резиденции в Великом Устюге, сообщили в железнодорожной компании РЖД. «Дед Мороз отправился в очередное большое путешествие на своем волшебном поезде. <…> Оно продлится 64 дня. Поезд проедет более 32 тысяч километров и сделает остановки более чем в 80 городах России», — сообщили представители РЖД в своем telegram-канале. Первой остановкой для Деда Мороза станут территории в Ямало-Ненецком автономном округе и республике Коми. До конца текущего месяца главный новогодний символ также проедет через Нижний Тагил, Екатеринбург, Тюмень и другие российские города. Все путешествие займет у Деда Мороза 64 дня. В начале лета у российского президента Владимира Путина маленький мальчик спросил, кто главнее — он или Дед Мороз. Тогда лидер страны ответил, что главным является именно Дед Мороз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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