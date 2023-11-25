Глава офиса Зеленского пообещал отомстить за удар по Украине

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина отплатит за все удары

По словам Ермака, Киев ответит на серию взрывов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти ответят на серию взрывов в Киеве и Кропивницком (Кировоградская область Украины). Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«За все будет ответ, за все будет расплата. Украинская нация есть и будет. Украинское государство будет становиться все сильнее», — заявил Ермак.

Ранее в столице Украины прогремела серия взрывов, передает издание «Зеркало недели». Подобная ситуация произошла в Кропивницком, который находится в центральной части Украины. Начальник городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что Киеве звучит воздушная тревога. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области и в самой столице Украины сигнал тревоги звучит уже более четырех часов. Кроме того, в результате отражения атак системами ПВО произошел взрыв в нежилом помещении в Киеве. «В результате отражения атаки… на Киев в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 квадратных метров», — написал Попко в telegram-канале.

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации материала ответа не поступило.

Утром 25 ноября в Киеве и Кропивницком прозвучала серия взрывов. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на левом берегу украинской столицы слышны сильные взрывы. Он сообщил, что в городе сработала система ПВО. По данным украинских СМИ, воздушная тревога объявлена не только на территории Киева, но и в Черниговской и Сумской областях. В свою очередь, Ермак призвал жителей Украины не публиковать в интернете видео и фото работы ПВО.