Ученые сравнили ценности москвичей и мигрантов

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Виды Москвы. Москва, мигрант, тележка, носильщик, рабочий, отдых на работе
В РАН сообщили, что у москвичей верность находится на пятом месте по семейным ценностям Фото:

Главной ценностью москвичей является карьера, а у мигрантов — крепкая семья. Об этом стало известно из опроса, представленного руководителем отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галиной Осадчей на научной конференции «Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения».

По данным опроса, для мигрантов важна крепкая семья и хорошие дети, так ответили 57% респондентов. И только 25% москвичей выбрали семейные ценности. В отношениях для мигрантов и коренных жителей Москвы важны взаимная любовь и уважение. Однако в сохранении верности мнения разошлись. Для мигрантов данное качество находится на третьем месте в рейтинге семейных ценностей, а для москвичей — на пятом.

Для коренных жителей Москвы важна карьерная реализация. Почти половина опрошенных москвичей выбрала вариант «иметь интересную работу, позволяющую проявить свои способности». И лишь треть мигрантов проголосовала за данный пункт. Также разошлись мнения жителей столицы и мигрантов по вопросу уважения со стороны окружающих: 9% москвичей против 35% выходцев из Центральной Азии. Свобода высказываний и жизнь по правде оказались больше важны для мигрантов, чем для коренных москвичей (разрыв в два раза).

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении в России «Года семьи» в 2024 году. В документе отметили, что он создан для сохранения семейных ценностей.

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Главной ценностью москвичей является карьера, а у мигрантов — крепкая семья. Об этом стало известно из опроса, представленного руководителем отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галиной Осадчей на научной конференции «Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения». По данным опроса, для мигрантов важна крепкая семья и хорошие дети, так ответили 57% респондентов. И только 25% москвичей выбрали семейные ценности. В отношениях для мигрантов и коренных жителей Москвы важны взаимная любовь и уважение. Однако в сохранении верности мнения разошлись. Для мигрантов данное качество находится на третьем месте в рейтинге семейных ценностей, а для москвичей — на пятом. Для коренных жителей Москвы важна карьерная реализация. Почти половина опрошенных москвичей выбрала вариант «иметь интересную работу, позволяющую проявить свои способности». И лишь треть мигрантов проголосовала за данный пункт. Также разошлись мнения жителей столицы и мигрантов по вопросу уважения со стороны окружающих: 9% москвичей против 35% выходцев из Центральной Азии. Свобода высказываний и жизнь по правде оказались больше важны для мигрантов, чем для коренных москвичей (разрыв в два раза). Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении в России «Года семьи» в 2024 году. В документе отметили, что он создан для сохранения семейных ценностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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