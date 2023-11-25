Ученые сравнили ценности москвичей и мигрантов

В РАН сообщили, что у москвичей верность находится на пятом месте по семейным ценностям Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Главной ценностью москвичей является карьера, а у мигрантов — крепкая семья. Об этом стало известно из опроса, представленного руководителем отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галиной Осадчей на научной конференции «Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения».

По данным опроса, для мигрантов важна крепкая семья и хорошие дети, так ответили 57% респондентов. И только 25% москвичей выбрали семейные ценности. В отношениях для мигрантов и коренных жителей Москвы важны взаимная любовь и уважение. Однако в сохранении верности мнения разошлись. Для мигрантов данное качество находится на третьем месте в рейтинге семейных ценностей, а для москвичей — на пятом.

Для коренных жителей Москвы важна карьерная реализация. Почти половина опрошенных москвичей выбрала вариант «иметь интересную работу, позволяющую проявить свои способности». И лишь треть мигрантов проголосовала за данный пункт. Также разошлись мнения жителей столицы и мигрантов по вопросу уважения со стороны окружающих: 9% москвичей против 35% выходцев из Центральной Азии. Свобода высказываний и жизнь по правде оказались больше важны для мигрантов, чем для коренных москвичей (разрыв в два раза).

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении в России «Года семьи» в 2024 году. В документе отметили, что он создан для сохранения семейных ценностей.