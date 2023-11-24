В шоу «Сто к одному» соперниками команды из Кургана стали представители Надыма (ЯНАО). Программа вышла в эфир 25 ноября на телеканале «Россия 1».
К финальному раунду шоу у курганцев в активе было 234 очка, у надымцев — 372. «Проиграли достойно, не с нулем на табло. Используя футбольный термин, „проиграли по пенальти“», — отметил курганец Константин Пермяков в беседе с порталом 59.RU.
По словам другого представителя команды, Артема Рогачева, борьба велась не за победу и денежный приз. На первое место «вышло желание отлично провести время и прикоснуться к легендарной передаче».
«Сто к одному» — это телевизионная игра, где каждый игрок высказывает свое мнение, но победа (или поражение) достается всей команде. Цель — угадать самые распространенные ответы. Организаторы заранее проводят на улице тематические опросы.
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