Курганцы сразились с командой из ЯНАО в интеллектуальном шоу «Сто к одному». Скрин

25 ноября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

В шоу важен не только интеллект, но и скорость реакции Фото: Владимир Андреев © URA.RU В шоу «Сто к одному» соперниками команды из Кургана стали представители Надыма (ЯНАО). Программа вышла в эфир 25 ноября на телеканале «Россия 1». К финальному раунду шоу у курганцев в активе было 234 очка, у надымцев — 372. «Проиграли достойно, не с нулем на табло. Используя футбольный термин, „проиграли по пенальти“», — отметил курганец Константин Пермяков в беседе с порталом 59.RU. По словам другого представителя команды, Артема Рогачева, борьба велась не за победу и денежный приз. На первое место «вышло желание отлично провести время и прикоснуться к легендарной передаче». «Сто к одному» — это телевизионная игра, где каждый игрок высказывает свое мнение, но победа (или поражение) достается всей команде. Цель — угадать самые распространенные ответы. Организаторы заранее проводят на улице тематические опросы. Съемки передачи прошли 10 сентября Скрин: телеканал «Россия — 1», https://smotrim.ru/video/2719610

В шоу «Сто к одному» соперниками команды из Кургана стали представители Надыма (ЯНАО). Программа вышла в эфир 25 ноября на телеканале «Россия 1». К финальному раунду шоу у курганцев в активе было 234 очка, у надымцев — 372. «Проиграли достойно, не с нулем на табло. Используя футбольный термин, „проиграли по пенальти“», — отметил курганец Константин Пермяков в беседе с порталом 59.RU. По словам другого представителя команды, Артема Рогачева, борьба велась не за победу и денежный приз. На первое место «вышло желание отлично провести время и прикоснуться к легендарной передаче». «Сто к одному» — это телевизионная игра, где каждый игрок высказывает свое мнение, но победа (или поражение) достается всей команде. Цель — угадать самые распространенные ответы. Организаторы заранее проводят на улице тематические опросы.