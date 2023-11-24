24 ноября 2023

Курганцы сразились с командой из ЯНАО в интеллектуальном шоу «Сто к одному». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В шоу важен не только интеллект, но и скорость реакции Фото:

В шоу «Сто к одному» соперниками команды из Кургана стали представители Надыма (ЯНАО). Программа вышла в эфир 25 ноября на телеканале «Россия 1».

К финальному раунду шоу у курганцев в активе было 234 очка, у надымцев — 372. «Проиграли достойно, не с нулем на табло. Используя футбольный термин, „проиграли по пенальти“», — отметил курганец Константин Пермяков в беседе с порталом 59.RU.

По словам другого представителя команды, Артема Рогачева, борьба велась не за победу и денежный приз. На первое место «вышло желание отлично провести время и прикоснуться к легендарной передаче».

«Сто к одному» — это телевизионная игра, где каждый игрок высказывает свое мнение, но победа (или поражение) достается всей команде. Цель — угадать самые распространенные ответы. Организаторы заранее проводят на улице тематические опросы.

Съемки передачи прошли 10 сентября
Съемки передачи прошли 10 сентября

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В шоу «Сто к одному» соперниками команды из Кургана стали представители Надыма (ЯНАО). Программа вышла в эфир 25 ноября на телеканале «Россия 1». К финальному раунду шоу у курганцев в активе было 234 очка, у надымцев — 372. «Проиграли достойно, не с нулем на табло. Используя футбольный термин, „проиграли по пенальти“», — отметил курганец Константин Пермяков в беседе с порталом 59.RU. По словам другого представителя команды, Артема Рогачева, борьба велась не за победу и денежный приз. На первое место «вышло желание отлично провести время и прикоснуться к легендарной передаче». «Сто к одному» — это телевизионная игра, где каждый игрок высказывает свое мнение, но победа (или поражение) достается всей команде. Цель — угадать самые распространенные ответы. Организаторы заранее проводят на улице тематические опросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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