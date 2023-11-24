Куйвашев удивил федерального министра на главной выставке России. Видео

25 ноября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Свердловская область сумела воплотить мировой проект по скринингу новорожденных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министра здравоохранения России Михаила Мурашко удивил и порадовал проект Свердловской области по скринингу новорожденных на 40 наследственных болезней. О нем упомянул в своем докладе губернатор Евгений Куйвашев, выступая на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Мурашко назвал его самым большим в мире, который сумели реализовать в уральском регионе, передает корреспондент URA.RU. Говоря о проекте неонатального скрининга, который стартовал в Свердловской области с 1 января 2023 года, Куйвашев отметил, что уже тысячи малышей прошли исследования на наследственные болезни. Врачи помогают не только свердловским младенцам: генетический материал новорожденных привозят в Екатеринбург для анализа со всего Уральского федерального округа. «По поручению президента в системе здравоохранения реализуется масса проектов, в которой Свердловская область занимает ведущее место. Это и модернизация первичного звена, и высокотехнологичная помощь. Но важно, что в регионе сегодня консолидировано направление по генетическим исследованиям. Это самый большой проект в мире, который касается скрининга новорожденных сразу на 40 наследственных заболеваний. Удивительно, но Свердловская область собирает лучших специалистов, которые могут это делать и оказывают помощь», — сказал на выставке Мурашко. Он, кстати, единственный федеральный министр, поддержавший презентацию конкретного региона на выставке. Мурашко родом из Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министра здравоохранения России Михаила Мурашко удивил и порадовал проект Свердловской области по скринингу новорожденных на 40 наследственных болезней. О нем упомянул в своем докладе губернатор Евгений Куйвашев, выступая на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Мурашко назвал его самым большим в мире, который сумели реализовать в уральском регионе, передает корреспондент URA.RU. Говоря о проекте неонатального скрининга, который стартовал в Свердловской области с 1 января 2023 года, Куйвашев отметил, что уже тысячи малышей прошли исследования на наследственные болезни. Врачи помогают не только свердловским младенцам: генетический материал новорожденных привозят в Екатеринбург для анализа со всего Уральского федерального округа. «По поручению президента в системе здравоохранения реализуется масса проектов, в которой Свердловская область занимает ведущее место. Это и модернизация первичного звена, и высокотехнологичная помощь. Но важно, что в регионе сегодня консолидировано направление по генетическим исследованиям. Это самый большой проект в мире, который касается скрининга новорожденных сразу на 40 наследственных заболеваний. Удивительно, но Свердловская область собирает лучших специалистов, которые могут это делать и оказывают помощь», — сказал на выставке Мурашко. Он, кстати, единственный федеральный министр, поддержавший презентацию конкретного региона на выставке. Мурашко родом из Свердловской области.