Министра здравоохранения России Михаила Мурашко удивил и порадовал проект Свердловской области по скринингу новорожденных на 40 наследственных болезней. О нем упомянул в своем докладе губернатор Евгений Куйвашев, выступая на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Мурашко назвал его самым большим в мире, который сумели реализовать в уральском регионе, передает корреспондент URA.RU.
Говоря о проекте неонатального скрининга, который стартовал в Свердловской области с 1 января 2023 года, Куйвашев отметил, что уже тысячи малышей прошли исследования на наследственные болезни. Врачи помогают не только свердловским младенцам: генетический материал новорожденных привозят в Екатеринбург для анализа со всего Уральского федерального округа.
«По поручению президента в системе здравоохранения реализуется масса проектов, в которой Свердловская область занимает ведущее место. Это и модернизация первичного звена, и высокотехнологичная помощь. Но важно, что в регионе сегодня консолидировано направление по генетическим исследованиям. Это самый большой проект в мире, который касается скрининга новорожденных сразу на 40 наследственных заболеваний. Удивительно, но Свердловская область собирает лучших специалистов, которые могут это делать и оказывают помощь», — сказал на выставке Мурашко.
Он, кстати, единственный федеральный министр, поддержавший презентацию конкретного региона на выставке. Мурашко родом из Свердловской области.
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