24 ноября 2023

Куйвашев удивил федерального министра на главной выставке России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Роддом. Челябинск, ребенок, роддом, новорожденный
Свердловская область сумела воплотить мировой проект по скринингу новорожденных Фото:

Министра здравоохранения России Михаила Мурашко удивил и порадовал проект Свердловской области по скринингу новорожденных на 40 наследственных болезней. О нем упомянул в своем докладе губернатор Евгений Куйвашев, выступая на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Мурашко назвал его самым большим в мире, который сумели реализовать в уральском регионе, передает корреспондент URA.RU.

Говоря о проекте неонатального скрининга, который стартовал в Свердловской области с 1 января 2023 года, Куйвашев отметил, что уже тысячи малышей прошли исследования на наследственные болезни. Врачи помогают не только свердловским младенцам: генетический материал новорожденных привозят в Екатеринбург для анализа со всего Уральского федерального округа.

«По поручению президента в системе здравоохранения реализуется масса проектов, в которой Свердловская область занимает ведущее место. Это и модернизация первичного звена, и высокотехнологичная помощь. Но важно, что в регионе сегодня консолидировано направление по генетическим исследованиям. Это самый большой проект в мире, который касается скрининга новорожденных сразу на 40 наследственных заболеваний. Удивительно, но Свердловская область собирает лучших специалистов, которые могут это делать и оказывают помощь», — сказал на выставке Мурашко.

Он, кстати, единственный федеральный министр, поддержавший презентацию конкретного региона на выставке. Мурашко родом из Свердловской области.

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Министра здравоохранения России Михаила Мурашко удивил и порадовал проект Свердловской области по скринингу новорожденных на 40 наследственных болезней. О нем упомянул в своем докладе губернатор Евгений Куйвашев, выступая на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Мурашко назвал его самым большим в мире, который сумели реализовать в уральском регионе, передает корреспондент URA.RU. Говоря о проекте неонатального скрининга, который стартовал в Свердловской области с 1 января 2023 года, Куйвашев отметил, что уже тысячи малышей прошли исследования на наследственные болезни. Врачи помогают не только свердловским младенцам: генетический материал новорожденных привозят в Екатеринбург для анализа со всего Уральского федерального округа. «По поручению президента в системе здравоохранения реализуется масса проектов, в которой Свердловская область занимает ведущее место. Это и модернизация первичного звена, и высокотехнологичная помощь. Но важно, что в регионе сегодня консолидировано направление по генетическим исследованиям. Это самый большой проект в мире, который касается скрининга новорожденных сразу на 40 наследственных заболеваний. Удивительно, но Свердловская область собирает лучших специалистов, которые могут это делать и оказывают помощь», — сказал на выставке Мурашко. Он, кстати, единственный федеральный министр, поддержавший презентацию конкретного региона на выставке. Мурашко родом из Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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