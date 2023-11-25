Финляндия не будет обсуждать с Россией ситуацию на границе

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Финляндия не обсуждает с Россией ситуацию на своей восточной границе, заявил Петтери Орпо Фото:

Финляндия не намерена проводить переговоры с Россией на руководящем уровне по вопросу ситуации на восточной границе. Об этом рассказал премьер-министр страны Петтери Орпо.

«С Россией не ведется никаких политических дискуссий», — передает слова Орпо газета Helsingin Sanomat. Он подчеркнул, что политические дискуссии с Москвой не велись с тех пор, как на Украине началась спецоперация. Несмотря на это, страна готова к дипломатическому обсуждению данной проблемы, после завершения украинского конфликта, заключил Орпо.

Большинство пограничных пунктов (КПП) на восточной границе Финляндии не будут работать до 23 декабря в связи с решением заместителя канцлера юстиции Микко Пуумалайнена. В результате, четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирале» — были закрыты начиная с 18 ноября. Финское министерство внутренних дел разработало законопроекты о полной изоляции от России и закрытии восточной границы страны из-за нелегальных пересечений, передает Pravda.Ru. В будущем планируется установить ограждения на границе с РФ.

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Финляндия не намерена проводить переговоры с Россией на руководящем уровне по вопросу ситуации на восточной границе. Об этом рассказал премьер-министр страны Петтери Орпо. «С Россией не ведется никаких политических дискуссий», — передает слова Орпо газета Helsingin Sanomat. Он подчеркнул, что политические дискуссии с Москвой не велись с тех пор, как на Украине началась спецоперация. Несмотря на это, страна готова к дипломатическому обсуждению данной проблемы, после завершения украинского конфликта, заключил Орпо. Большинство пограничных пунктов (КПП) на восточной границе Финляндии не будут работать до 23 декабря в связи с решением заместителя канцлера юстиции Микко Пуумалайнена. В результате, четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирале» — были закрыты начиная с 18 ноября. Финское министерство внутренних дел разработало законопроекты о полной изоляции от России и закрытии восточной границы страны из-за нелегальных пересечений, передает Pravda.Ru. В будущем планируется установить ограждения на границе с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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