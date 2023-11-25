Захарова пообещала, что Россия не оставит россиян в секторе Газа без помощи

КПП «Рафах» закрыт из-за гуманитарной паузы. Россия, несмотря на это, не оставит своих граждан без помощи. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«КПП „Рафах“ временно закрыт для граждан всех стран», — передает слова Захаровой ТАСС. Она также подчеркнула, что Россия не оставит ни одного россиянина в секторе Газа без помощи, и что эвакуация еще не завершена.
Решение о закрытии КПП было принято в связи с четырехдневным перемирием между ХАМАС и Израилем, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие в регионе. «Рафах» является важным пунктом пропуска для граждан и грузов, и его временное закрытие может вызвать определенные неудобства.
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