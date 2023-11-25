Захарова пообещала, что Россия не оставит россиян в секторе Газа без помощи

Захарова: КПП «Рафах» временно закрыт для прохода

25 ноября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Россия продолжит оказывать помощь россиянам в секторе Газа, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа КПП «Рафах» закрыт из-за гуманитарной паузы. Россия, несмотря на это, не оставит своих граждан без помощи. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «КПП „Рафах“ временно закрыт для граждан всех стран», — передает слова Захаровой ТАСС. Она также подчеркнула, что Россия не оставит ни одного россиянина в секторе Газа без помощи, и что эвакуация еще не завершена. Решение о закрытии КПП было принято в связи с четырехдневным перемирием между ХАМАС и Израилем, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие в регионе. «Рафах» является важным пунктом пропуска для граждан и грузов, и его временное закрытие может вызвать определенные неудобства.

КПП «Рафах» закрыт из-за гуманитарной паузы. Россия, несмотря на это, не оставит своих граждан без помощи. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «КПП „Рафах“ временно закрыт для граждан всех стран», — передает слова Захаровой ТАСС. Она также подчеркнула, что Россия не оставит ни одного россиянина в секторе Газа без помощи, и что эвакуация еще не завершена. Решение о закрытии КПП было принято в связи с четырехдневным перемирием между ХАМАС и Израилем, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие в регионе. «Рафах» является важным пунктом пропуска для граждан и грузов, и его временное закрытие может вызвать определенные неудобства.