Захарова пообещала, что Россия не оставит россиян в секторе Газа без помощи

Захарова: КПП «Рафах» временно закрыт для прохода
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Россия продолжит оказывать помощь россиянам в секторе Газа, заявила Мария Захарова Фото:
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КПП «Рафах» закрыт из-за гуманитарной паузы. Россия, несмотря на это, не оставит своих граждан без помощи. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«КПП „Рафах“ временно закрыт для граждан всех стран», — передает слова Захаровой ТАСС. Она также подчеркнула, что Россия не оставит ни одного россиянина в секторе Газа без помощи, и что эвакуация еще не завершена.

Решение о закрытии КПП было принято в связи с четырехдневным перемирием между ХАМАС и Израилем, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие в регионе. «Рафах» является важным пунктом пропуска для граждан и грузов, и его временное закрытие может вызвать определенные неудобства.

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КПП «Рафах» закрыт из-за гуманитарной паузы. Россия, несмотря на это, не оставит своих граждан без помощи. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «КПП „Рафах“ временно закрыт для граждан всех стран», — передает слова Захаровой ТАСС. Она также подчеркнула, что Россия не оставит ни одного россиянина в секторе Газа без помощи, и что эвакуация еще не завершена. Решение о закрытии КПП было принято в связи с четырехдневным перемирием между ХАМАС и Израилем, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие в регионе. «Рафах» является важным пунктом пропуска для граждан и грузов, и его временное закрытие может вызвать определенные неудобства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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