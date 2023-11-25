WSJ: Россия начала новое наступление

Россия отправила большое количество беспилотников для нанесения ударов по объектами ВСУ. Эта атака является наиболее масштабной с прошлой зимы и, вероятно, символизирует начало новой наступательной кампании, считают журналисты The Wall Street Journal.
«Россия начала новую наступательную кампанию на Украине», — говорится в материале. Там добавили, что ВС РФ направили волну беспилотных летательных аппаратов, оснащенных взрывчаткой, чтобы нанести удары по объектам украинской армии. Эта атака является крупнейшей с момента прошлой зимы, заключили в газете.
В Киеве и Кропивницком в Кировоградской области произошли взрывы. ВС РФ совершили атаку на центральную часть Украины с помощью беспилотников. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о сильных взрывах и активизации системы ПВО в городе. Общее количество ударных беспилотников, выпущенных Россией, является рекордным. Минэнерго Украины отмечает отключение электричества в большом количестве зданий и учреждений.
Россия отправила большое количество беспилотников для нанесения ударов по объектами ВСУ. Эта атака является наиболее масштабной с прошлой зимы и, вероятно, символизирует начало новой наступательной кампании, считают журналисты The Wall Street Journal. «Россия начала новую наступательную кампанию на Украине», — говорится в материале. Там добавили, что ВС РФ направили волну беспилотных летательных аппаратов, оснащенных взрывчаткой, чтобы нанести удары по объектам украинской армии. Эта атака является крупнейшей с момента прошлой зимы, заключили в газете. В Киеве и Кропивницком в Кировоградской области произошли взрывы. ВС РФ совершили атаку на центральную часть Украины с помощью беспилотников. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о сильных взрывах и активизации системы ПВО в городе. Общее количество ударных беспилотников, выпущенных Россией, является рекордным. Минэнерго Украины отмечает отключение электричества в большом количестве зданий и учреждений.