Новак анонсировал создание газового хаба совместно с Турцией

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Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, портрет, новак александр
Турецкая делегация посетит Санкт-Петербург для ознакомления с проектом, сказал Александр Новак Фото:

Договоренности о практической реализации проекта по газовому хабу между Россией и Турцией будут достигнуты в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Что касается газового хаба, идет плотное взаимодействие между „Газпромом“ и компанией Botas. Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время на согласовании между компаниями находится «дорожная карта». «Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками», — отметил вице-премьер РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции совместно с РФ, пишет RT. Российский лидер Владимир Путин отметил, что проект находится на стадии обсуждения. В сентябре 2023 года дипломатический источник в Анкаре анонсировал подготовку к работам над газовым хабом.

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Договоренности о практической реализации проекта по газовому хабу между Россией и Турцией будут достигнуты в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. «Что касается газового хаба, идет плотное взаимодействие между „Газпромом“ и компанией Botas. Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в настоящее время на согласовании между компаниями находится «дорожная карта». «Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками», — отметил вице-премьер РФ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции совместно с РФ, пишет RT. Российский лидер Владимир Путин отметил, что проект находится на стадии обсуждения. В сентябре 2023 года дипломатический источник в Анкаре анонсировал подготовку к работам над газовым хабом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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