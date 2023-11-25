Новак анонсировал создание газового хаба совместно с Турцией

Договоренности о практической реализации проекта по газовому хабу между Россией и Турцией будут достигнуты в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Что касается газового хаба, идет плотное взаимодействие между „Газпромом“ и компанией Botas. Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в настоящее время на согласовании между компаниями находится «дорожная карта». «Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками», — отметил вице-премьер РФ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции совместно с РФ, пишет RT. Российский лидер Владимир Путин отметил, что проект находится на стадии обсуждения. В сентябре 2023 года дипломатический источник в Анкаре анонсировал подготовку к работам над газовым хабом.
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