Швейцария выделила на помощь Украине свыше 100 млн евро

Украина получит значительную финансовую помощь от Швейцарии на сумму свыше 100 миллионов евро. Об этом рассказал президент Швейцарии Ален Берсе.
«Швейцария предоставит пакет помощи Украине более чем на 100 миллионов евро», — написал Берсе в своем аккаунте в социальной сети X. Он добавил, что в конце сентября Федеральный совет Швейцарии принял решение выделить средства на разминирование территории. Главная цель этой инициативы — обеспечить безопасность жителей сельскохозяйственных угодий, где продолжают находиться опасные боеприпасы и минные поля после боевых действий, заключил Берсе.
Ален Берсе прибыл в Киев, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности. Он также намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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