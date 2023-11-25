Зеленский: Киев получит военные корабли для конвоя судов в «зерновом коридоре»

25 ноября 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Украина работает над безопасностью судов в «зерновом коридоре», заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина достигла договоренности о получении военных кораблей для конвоирования судов, двигающихся по «зерновому коридору» в Черном море. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для конвоирования судов в «зерновом коридоре», — сообщил Зеленский на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он добавил, что целью этой инициативы является обеспечение безопасности судов. Он также отметил, что Украина считает создание «зернового коридора» важным достижением и работает над обеспечением безопасности кораблей в этом регионе. Кроме того, Зеленский рассказал о планах по укреплению систем противовоздушной обороны в Одесском регионе. Он подчеркнул, что уже имеются согласованные запросы и в ближайшее время в регионе будет размещена мощная ПВО система. Зеленский заявил, что для Киева «зерновой коридор» является необходимым для получения прибыли, которая будет направлена на финансирование ВСУ. Украинский президент выразил благодарность своим партнерам за поддержку и подчеркнул важность зернового сектора для украинской стороны.

Украина достигла договоренности о получении военных кораблей для конвоирования судов, двигающихся по «зерновому коридору» в Черном море. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для конвоирования судов в «зерновом коридоре», — сообщил Зеленский на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он добавил, что целью этой инициативы является обеспечение безопасности судов. Он также отметил, что Украина считает создание «зернового коридора» важным достижением и работает над обеспечением безопасности кораблей в этом регионе. Кроме того, Зеленский рассказал о планах по укреплению систем противовоздушной обороны в Одесском регионе. Он подчеркнул, что уже имеются согласованные запросы и в ближайшее время в регионе будет размещена мощная ПВО система. Зеленский заявил, что для Киева «зерновой коридор» является необходимым для получения прибыли, которая будет направлена на финансирование ВСУ. Украинский президент выразил благодарность своим партнерам за поддержку и подчеркнул важность зернового сектора для украинской стороны.