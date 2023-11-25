Зеленский назвал области, где «очень сложно с ПВО»

Зеленский: в приграничных областях Украины сложилась тяжелая ситуация с ПВО
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, бук, пво, всу, stock
Киев страдает от дефицита ПВО, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Хотя Киев уже сталкивается с дефицитом ПВО, есть и другие украинские города, которые сталкиваются с реальными проблемами в этой области. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Понятно, что в Киеве есть дефицит с ПВО. Но есть города, где с ПВО есть реальные проблемы», — сообщил Зеленский в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что в основном это города, которые располагаются в зоне использования различных ракет, дронов, баллистических ракетных систем С-300, артиллерии и так далее.

В частности, напряженная ситуация с ПВО сложилась в приграничных областях с Россией и Беларусью. Запорожье, Херсон, Днепр и донецкое направление, являются особенно сложными с точки зрения обеспечения эффективной ПВО, заключил Зеленский.

Украина обратилась к властям США с просьбой поставить радары ближнего действия для защиты предприятий, производящих оружие. Источник сообщает, что Киев хочет получить радары Sentinel, которые способны отслеживать российские баллистические ракеты и обнаруживать медленно движущиеся беспилотники.

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Хотя Киев уже сталкивается с дефицитом ПВО, есть и другие украинские города, которые сталкиваются с реальными проблемами в этой области. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Понятно, что в Киеве есть дефицит с ПВО. Но есть города, где с ПВО есть реальные проблемы», — сообщил Зеленский в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что в основном это города, которые располагаются в зоне использования различных ракет, дронов, баллистических ракетных систем С-300, артиллерии и так далее. В частности, напряженная ситуация с ПВО сложилась в приграничных областях с Россией и Беларусью. Запорожье, Херсон, Днепр и донецкое направление, являются особенно сложными с точки зрения обеспечения эффективной ПВО, заключил Зеленский. Украина обратилась к властям США с просьбой поставить радары ближнего действия для защиты предприятий, производящих оружие. Источник сообщает, что Киев хочет получить радары Sentinel, которые способны отслеживать российские баллистические ракеты и обнаруживать медленно движущиеся беспилотники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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