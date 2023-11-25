Зеленский назвал области, где «очень сложно с ПВО»

Хотя Киев уже сталкивается с дефицитом ПВО, есть и другие украинские города, которые сталкиваются с реальными проблемами в этой области. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
«Понятно, что в Киеве есть дефицит с ПВО. Но есть города, где с ПВО есть реальные проблемы», — сообщил Зеленский в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что в основном это города, которые располагаются в зоне использования различных ракет, дронов, баллистических ракетных систем С-300, артиллерии и так далее.
В частности, напряженная ситуация с ПВО сложилась в приграничных областях с Россией и Беларусью. Запорожье, Херсон, Днепр и донецкое направление, являются особенно сложными с точки зрения обеспечения эффективной ПВО, заключил Зеленский.
Украина обратилась к властям США с просьбой поставить радары ближнего действия для защиты предприятий, производящих оружие. Источник сообщает, что Киев хочет получить радары Sentinel, которые способны отслеживать российские баллистические ракеты и обнаруживать медленно движущиеся беспилотники.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.